Contraloría observa ejecución de obra de reconstrucción en José Leonardo Ortiz

El Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO), en la región Lambayeque, detectó irregularidades en la obra denominada “Reconstrucción de la av. Culpón, desde av. Chiclayo hasta la av. Perú; Prolongación av. Jorge Chávez, desde av. México hasta la calle Carolina; y calle San Fernando, desde calle Antenor Orrego hasta av. Chiclayo”.

La referida obra tiene fecha de inicio el 14 de enero de 2022, con un plazo de ejecución de 180 días calendario, y está a cargo del Consorcio Farsán. Su costo es de S/ 5 042 223,15 .

En el Informe de Hito de Control n.° 012-2022, el OCI alertó que la comuna de José Leonardo Ortiz no emitió el acto resolutivo de la prestación adicional de la obra n.° 1 dentro de plazo establecido por la normativa, lo cual afectaba el desarrollo de la iniciativa y la ponía en riesgo frente a una posible ampliación del plazo.

Además, la entidad supervisora detectó la ausencia del personal clave y la posibilidad de pagos por servicios no ejecutados, así como la aplicación de penalidades.

Al respecto, la comisión de control, el 18 de marzo de 2022, verificó que la ausencia de profesionales pese a tener una incidencia del 100% en la obra pública, como son el ingeniero residente de obra, ingeniero asistente de obra, ingeniero especialista en suelos y geotecnia e ingeniero especialista en seguridad y medio ambiente. Un escenario similar se detectó los días 10 y 12 de mayo de 2022.

De igual forma, el OCI precisó que la MDJLO pagó metrados ejecutados de partidas de eliminación de excedente de material de obra (desmonte) sin comprobar el cumplimiento de especificaciones técnicas. Fue así que se vulneró la normativa en certificación de manejo de residuos sólidos considerados en los insumos de obra.

Otra observación fue que el municipio distrital de José Leonardo Ortiz no registró en el sistema de Infobras, de manera total o parcial, además del expediente técnico y los datos de la ejecución de la obra de reconstrucción. Sobre el particular, el 17 de junio de 2022, la entidad de control constató que en el referido aplicativo virtual no se ha actualizado el avance físico y valorizaciones del proyecto.

Anteriormente, ya en el Informe de Control Concurrente n.° 003-2022 se había advertido que la comuna no incumplía con actualizar la data en el programa Infobras.

Estas observaciones fueron comunicadas al alcalde distrital de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara Díaz, a fin de que tome las acciones correctivas necesarias en la obra pública. Fuentes cercanas a la entidad edil comunicaron que los trabajos se ejecutan sin ningún contratiempo y que las observaciones serán subsanadas.