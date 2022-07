Caso Natacha de Crombrugghe: pedirán ADN de prendas halladas en casa

Arequipa. Los agentes de Homicidios que investigan la desaparición de la turista Natacha de Crombrugghe (28) y que el miércoles hallaron prendas en una casa rústica al costado del hostal La Estancia donde pernoctó la joven, pedirán que se haga un examen de ADN.

Esta prueba será para descartar que se trata de la sangre o algún filudo de la joven. Sin embargo, no negaron que estas prendas son antiguas y que posiblemente la prueba del Reactivo Blue Star para manchas luminiscentes que dio positivo, sean de la persona que vivía allí, y no precisamente de la turista que hasta ahora no es ubicada.

¿Qué es la prueba de luminol?

Dicha técnica forense busca detectar manchas de sangre invisibles para la vista humana gracias al químico llamado luminol. En tanto, hasta el momento no se ha comprobado que las muestras pertenezcan a la turista. Las mismas tendrán que ser analizadas por las autoridades y así descartar o no la suposición en cuestión.

Por su parte, los padres de Natacha ofrecieron una recompensa de 15.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero de su hija. Esto, tras arribar a nuestro país en búsqueda de la joven.

Habilitan página web para brindar información sobre desaparición de Natacha de Crombrugghe

La familia de la joven belga tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente web https://www.lookingfornatacha.com/es. En este sitio virtual podrás conocer un poco más acerca de la misteriosa desaparición de Natacha de Crombrugghe, así como también los canales de apoyo en caso tengas alguna pista que ayude a encontrarla.