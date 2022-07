Camioneros de Arequipa retoman huelga y cierran Panamericana Sur

Por: Roberth Orihuela

Quien pensó que la huelga de camioneros terminaría el martes, estuvo equivocado. Así lo han querido demostrar ayer los choferes agrupados en el Sindicato de Choferes Camioneros de Arequipa (SCCA), liderados por Teófilo Sánchez Meza. Estos volvieron a bloquear la Panamericana Sur, pero esta vez a la altura del distrito de Pucchún, en la provincia de Camaná . El dirigente de los transportistas aseguró que fue porque en el kilómetro 48 la Policía estuvo reprimiendo su medida de protesta.

La huelga, que iniciaron a nivel nacional la Unión Nacional de Transportistas (UNT) y el SCCA, no ha tenido el peso que sus dirigentes esperaban. Y es que días previos el Gremio Nacional de Transportistas y Camioneros (GNTC) anunció que no apoyaría la medida porque consideran que esos sindicatos buscan politizarla y también realizarían desmanes, a lo que se oponen.

Aunque el GNTC señaló que sí se adhieren a sus pedidos, porque son comunes para todo el sector del transporte. Estos son la reducción en el precio de los combustibles, la renovación automática de las licencias de conducir profesionales AIIIC, el no ingreso de camiones extranjeros con su propio combustible (más barato que en el Perú), reducción de las multas que impone la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entre otras. Este sindicato realizará su huelga el 18 de julio, si es que el gobierno no resuelve sus pedidos.

En tanto, la UNT y el SCCA acatan la huelga desde el lunes. El primer día apenas se sintió la paralización en horas de la noche. Cerraron el paso de camiones de carga pesada a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur y allí estuvieron hasta la mañana del martes . A las 8.00 de la mañana dieron una tregua de dos horas luego de un previo acuerdo con la Policía. Sin embargo, cuando se terminó el tiempo, los efectivos policiales ya no permitieron que cierren la vía.

La huelga parecía haber fracasado. Más aún cuando el miércoles los camioneros dijeron que darían una tregua por el feriado. Sin embargo, ayer al mediodía los transportistas liderados por Teófilo Sánchez volvieron a tomar la carretera que une el sur con Lima. Esta vez en Pucchún, distrito de Camaná.

Desde allí, Sánchez dijo que no volverían al kilómetro 48 porque los policías no habían respetado la tregua del martes. “Ahora no daremos ninguna tregua. Ningún camión de carga pesada podrá pasar. Sí estamos permitiendo que pasen los vehículos particulares y de transporte de pasajeros”.

Más gremios protestarán

La Federación Regional de Taxistas de Arequipa se unirá al paro de transportistas anunciado para el 4 de julio por diversos gremios del transporte público del país. La medida la actará transporte urbano, turístico, autos colectivos, taxistas, mototaxistas, transporte fluvial y conductores nacionales y extranjeros. Rechazan la suba del combustible.