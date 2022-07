Abren investigación a 5 policías por robar 30 kilos de droga que incautaron en operativo

Los suboficiales de la Policía Nacional Hemer Pizarro Bazán, Raúl Fabián Gómez, José Dueñas Ruíz, Jesús Roldan Torre y Jairo Huamán Bautista, quienes forman parte del Equipo de Inteligencia del Departamento de Investigación Criminal en Breña, son investigados por robar la droga que incautaron durante un operativo de la institución.

La droga decomisada había sido presentada en una conferencia de prensa como un logro más de la PNP en la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, los malos elementos empañaron el arduo trabajo de sus compañeros con su acción.

“Nosotros encontramos una serie de irregularidades que van por el lado que no hubo lacrado, no hubo el pesaje, no hubo el rotulado respectivo. Y, asimismo, no se ha establecido la cadena de custodia. Era una mala intención de querer apoderase ilegítimamente de la mitad de la cantidad de la droga para sustraerla de la intervención policial”, explicó el vocero de la Dirección Antidrogas, César Echevarría.

Una parte de los 30 kilos de marihuana fue hallada en la maletera del auto de uno de los suboficiales, conducido por un sujeto identificado como Juan Echevarría.

La intervención estuvo a cargo de la Inspectoría General de la Policía y la Dirección Antidrogas, la situación se agravó al existir indicios de una posible extorsión por parte de los policías involucrados en contra del detenido.

“Se le habría exigido una suma de 20.000 soles con la condición de mermar la cantidad de droga final, 15 kilos. También, borrarle los datos del celular que lo podrían comprometer”, señaló César Echevarría.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía y el Poder Judicial. Las instituciones determinarán la situación legal de los cinco policías.