VMT: niño pide ayuda para salvar del parvovirus a su perrita rescatada del abandono

La historia de Colitas es de lucha, fortaleza y esperanza. Ella fue rescatada de la calle por Carlitos y su madre Ángela Becerra hace más de dos meses. “ La perrita fue abandonada porque sus patitas de adelante se doblaban cuando intentaba caminar ”, contó la mujer a La República.

Tras pedir ayuda en Facebook a distintas personas amantes de los animales, Colitas (como la nombraron) logró ser diagnosticada con un problema de calcio en los huesos. “En ese momento, si me decían que era algo más grave, iba a darla en adopción a una familia que sí pueda solventar el tratamiento”, contó Ángela.

Ya con el diagnóstico, y la ayuda de muchas personas, Colitas se recuperó y camina mejor, pero ahora, ella y su familia humana enfrentan otra prueba de amor: contrajo parvovirus de una de las cachorras que el pequeño Carlitos rescató hace unas semanas y que lamentablemente murió. Por eso piden nuevamente un apoyo.

La madre de Carlitos detalló que “dos de los perritos fueron adoptados y están con buenas familias, pero una de las hembritas empezó a botar parásitos y a ponerse mal. Al final, murió de parvovirus”. “Ella siempre jugaba con mi Colitas, y cuando la llevé a que la desparasiten, empezó a caer mal y ahora estoy luchando para salvar a mi perrita”, agregó.

Colitas lucha por su vida y necesita de la solidaridad de todos para vencer al parvovirus. Foto: Twitter de Jennifer.

En el hospital Oasis, luego de unos análisis, le detectaron parvovirus y solo le recomendaron “hacerla dormir” porque supuestamente no “iba a aguantar el tratamiento” . Ángela se apoyó nuevamente en los amantes de los animales para que la ayuden a llevar a Colitas a otro veterinario.

Ahora está en una clínica veterinaria privada en donde Colitas lucha por su vida y lleva un tratamiento muy costoso. “ Para que ella se quedé una noche esta S/ 150. También necesita leche, sonda, análisis, y no tengo los recursos, pero tampoco quiero dejar que se vaya, no me importa endeudarme con mucha gente, pero lucharé por ella, no quiero que se muera ”, expresó Ángela.

Si usted desea apoyar a esta familia a salvar a Colitas del parvovirus, puede comunicarse al 957 087 152. También puede yapear al mismo número o depositar a la siguiente cuenta del Banco de la Nación: 04047489011. ¡Todos por Colitas!