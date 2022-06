Puno: rechazan que se otorgue armas a comités de auto defensa

Puno. Dirigentes de comunidades campesinas se pronunciaron contra los comités de autodefensa. Rechazan su inclusión en el sistema de seguridad ciudadana y que les permita el uso de armas. Advierten que se generarían enfrentamientos en comunidades convulsionadas por el terrorismo y el crimen organizado.

José Quispe Mamanai, dirigente de Azángaro, indicó que se corre el riesgo de la aparición de grupos paramilitares si las armas caen en manos de organizaciones ilícitas.

“ El Estado no está viendo las consecuencias de lo que está haciendo. No está pensando en que hay cosas que se puedan salir de control. Parece que no conoce la realidad del Perú. En estos años ha habido una serie de transformaciones. Nosotros estamos en contra porque generará confrontación en nuestros pueblos, Sino miremos las huelgas y las formas cómo se han desarrollado. Se imaginan si les ponemos armas”, dijo el dirigente.

Días atrás también se conoció que organizaciones indígenas y ronderos también se oponen a esta medida debido a que existe el temor de que se generen enfrentamientos en comunidades convulsionadas por el terrorismo y el crimen organizado.