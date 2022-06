Paro de transportistas EN VIVO HOY 30 de junio: últimas noticias de la huelga indefinida y vías bloqueadas

El paro de transportistas reanuda hoy, 30 de junio de 2022, la medida de protesta indefinida en diferentes puntos del país. En estos 3 primeros días no se ha sentido tanto esta huelga ni un desabastecimiento notorio en los mercados. No obstante, esto podría resultar peor ante posibles vías bloqueadas en el día y la suma de otras asociaciones para el 4 de julio.

Conoce aquí en la siguiente nota todo sobre el paro de transportistas, cómo va la protesta en regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Ica y más sectores a nivel nacional.

Foto: John Reyes/La República

Paro de transportistas HOY EN VIVO 30 de junio: últimas noticias de la huelga nacional 09:43 Paro de transportistas: ¿para cuándo han anunciado una posible paralización en Lima? Gremios vienen convocando un siguiente paro. El presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, expresó que él y los transportistas vienen evaluando una próxima inmovilización en su sector por la incertidumbre y alza de precio del combustible. “Nosotros, como transportistas urbanos, también hemos creído necesario ir a una paralización porque es imposible continuar con un combustible que ha subido en los últimos meses en más de 80%”, sostiene Pareja. “Vale decir que, si como promedio el pasaje está S/ 2,00, este debería subir a S/ 3,20, pero somos conscientes de que con esta actual situación del COVID-19 y las desgracias que están pasando en el país es imposible que puedan pagar una tarifa mayor”, añadió el representante.

¿Qué exigen los gremios de transportistas?

Aquí te detallamos las principales demandas del sector de transportista de carga pesada en el Perú:

La reducción en el precio del diésel

La restitución del transporte de mercancías como servicio público

Una cuota mínima del movimiento de carga a favor de transportistas regionales para las actividades mineras

La regulación de peajes, entre otros.

¿Habrá paro de transporte urbano en Lima y Callao?

Sí. Cinco gremios de transporte público anunciaron la paralización total de sus funciones para el próximo lunes 4 de julio del 2022. Con esto, cerca de 16.000 vehículos no se movilizarán ante el incremento del combustible y la nula subvención del Estado frente a la problemática.

¿Cómo ha sido el paro nacional en estos días de protesta indefinida?

Durante las protestas, al inicio sí se tomaron varias vías que luego fueron liberadas en el transcurso. Por ahora, no existe desabastecimiento en los mercados ni algo parecido. Así también, algunos sectores alegaron que la huelga no ha estado tan fuerte como se pensó en un inicio. No obstante, el transporte urbano podría dejar de operar este lunes 4 y en caso el Gobierno no dé respuesta, otros gremios se sumarían a otra huelga el 18 de julio.