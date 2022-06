La victoria: PNP detiene a sujeto por realizar tocamientos indebidos a mujeres en Gamarra

En La Victoria, un acosador identificado como Héctor Olivares Medrano fue capturado por agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional luego de ser grabado mientras realizaba tocamientos indebidos contra una joven que observaba los artículos que vendía un comerciante. El hecho ocurrió en el interior del emporio comercial de Gamarra, donde el sujeto merodeaba en busca de nuevas víctimas.

“Un chico me trató de tocar, yo estaba mirando lo que estaban vendiendo y el agresor se pegó. Yo pensé que alguien se chocó, pero no me di cuenta de sus intenciones”, señaló la afectada en diálogo con Panamericana.

La conducta de Olivares Medrano no pasó desapercibida por los efectivos, quienes, al notar su actitud en el cruce de la avenida 28 de Julio con el jirón Antonio Bazo, procedieron a reducirlo para trasladarlo a la comisaría de San Cayetano.

Una vez detenido, el sujeto dijo estar arrepentido y aseguró que no lo volvería a hacer. Lamentablemente, este no es un hecho aislado, ya que miles de mujeres sufren acoso diariamente sin importar el lugar donde se encuentren.

Tal fue el caso de una joven que tuvo la valentía de grabar a su agresor en un bus de transporte público cuando este deslizaba su mano por la ranura de los asientos para llegar a ella. Al ser confrontado, Rafael Enrique Laime solo se limitó a negar las acusaciones.

“La gente quería que el carro avance y que no hagamos problema. El cobrador lo único que hizo fue bajarlo porque la gente quería llegar a sus trabajos”, narró la agraviada.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia de género o conoces alguien que sufre abuso familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esta institución cuenta con especialistas para brindar orientación, información y soporte emocional.

Asimismo, la Línea 100 podrá derivar los casos de violencia a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Puedes comunicarte por esta vía las 24 horas, todos días del año, incluso domingos y feriados.