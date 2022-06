Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del 30 de junio al domingo 3 de julio

Asoc. Profam mzs. 51, A, A2, A16, A18, A19, A20, A21, B, B17, B18, C, C2, C6, C9, D, D2, D6, D8, D14, D15, D16, E, E6, F, F8, F9, F10, F21, G, G4, G6, G7, G8, G9, G11, G12, G14, H, H6, H10, H12, I, J, J7, J9, J10, J11, J15, J21, J23, J31, J32, K, K9, L, M, M1, O, P, Q, R, R2, S, T, T11, U, U2, V, V5, V7, V13, V18, V19, W, X, X2, Y, Y2, Z, asoc. de Viv. amp. Hijos de Profam Perú mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, K1, M, N, Ñ, O, P, Ah. Leandra Ortega calle S/N, Ah. Buenos Aires Mz. A, A1, A3, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, G, I, J, K, L, M, M1, N, O, O1.