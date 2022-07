Derrumbe en Chavín de Huántar: un fallecido y una adulta mayor desaparecida se reportaría hasta ahora

El titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia, indicó que, hasta el momento, el derrumbe en Chavín de Huántar habría cobrado la vida de un hombre de la tercera edad . En tanto, miembros del Ejército se han desplegado a la zona para las labores de búsqueda y rescate.

El deslizamiento ocurrido en Chavín de Huantar se produjo alrededor de las 6.00 p. m. y, según refirió el ministro Gavidia, la Policía Nacional junto con las autoridades del distrito siguen evacuando a las personas que viven en las partes aledañas del cerro.

“ Extraoficialmente yo he hablado con el alcalde del distrito y él me manifiesta que aparentemente habría un anciano fallecido, pero aún no me lo confirma ”, declaró el titular de Defensa para RPP Noticias.

Con respecto a los daños materiales, Gavidia aseguró que se han reportado entre 40 y 50 viviendas afecta das. “Nos estamos desplazando para atender un reporte y poder informar al señor presidente y al premier de la situación en la que se encuentra la zona”.

De acuerdo a la información proporcionada por el alcalde del lugar, aparentemente, “una ancianita no habría podido salir y están yendo a confirmar ese dato”, dijo el ministro.

Por otro lado, Gavidia manifestó: “Aún no tenemos reporte de personas heridas. En estos momentos las personas están en un proceso de evacuación”.

A su vez, el ministro indicó que personal del Ejercito está apoyando con la remoción de escombros. Mientras la minera Antamina hace lo propio con las luces y maquinaria para la búsqueda y evacuación de los afectados.

En una segunda parte de emergencia, que lo desarrolla Indeci junto con el Gobierno Regional, se darán carpas y alimentos a los damnificados, precisó el ministro.