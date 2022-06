Lince: madre denuncia violación sexual sistemática contra su hija de 12 años

En Lince, una madre denunció ante la Policía Nacional a Óscar Jhony Sánchez Grande , de 56 años, por violación sexual en contra de su menor hija de 12. La niña reveló los hechos ante una de sus maestras de escuela y una fiscal, quien se encontraba en el plantel para brindar una charla sobre temas de familia.

“Cuando ella habló en el colegio, indicó quién había sido su agresor, con nombre y apellido. En el colegio hubo una charla y es ahí donde ella se le acerca a la fiscal con la maestra y le dice que en un inicio sufría tocamientos indebidos por parte del marido de su madrina”, señaló la madre de la víctima, de iniciales M.N..

Ella afirmó que, al enterarse del crimen contra su pequeña, encaró al acusado y este aceptó que había agredido sexualmente a su hija; sin embargo, luego se retractó en sus declaraciones ante la justicia.

“Es ahí donde yo hago la denuncia y pasa por médico legista. Desde los 8 años el agresor abusaba de la niña, la última vez fue el 6 de mayo (...). El susodicho también ha declarado, pero negó todo, mi hija ya pasó por la cámara Gesell”, aseveró en diálogo con La República.

Por el momento, la menor se encuentra en tratamiento psicológico y toma pastillas para dormir.

“Lo único que quiero es justicia, el tipo lo único que hace es negarlo. En la declaración que dio me puso a mí como si yo fuera una sinvergüenza, como si yo hubiera dejado a mi hija abandonada y así no fueron las cosas, si así hubiera sido él no tenía por qué tocarla ni hacerle el daño que le hizo”, lamentó.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia de género o conoces alguien que sufre abuso familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esta institución cuenta con especialistas para brindar orientación, información y soporte emocional.

Asimismo, la Línea 100 podrá derivar los casos de violencia a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Puedes comunicarte por esta vía las 24 horas, todos días del año, incluso domingos y feriados.