Conoce la historia del creador del patacho, embarcación en la que se pasea a san Pedro

Fue gracias a un milagro que Agustín Piminchumo Díaz decidió confeccionar el patacho, nombre de la embarcación de totora en la que, todos los 29 junio, se pasea a la figura de san Pedro en el mar de Huanchaco (Trujillo), como motivo de celebrar el día de este santo.

Eran los años 70 cuando Piminchumo, pescador y artesano, naufragó junto a otros compañeros. En esa circunstancia, él le pidió a Dios y a San Pedro, santo de los pescadores, que lo libraran de ese percance. Así, hizo una promesa.

El pacto consistía en la construcción de una gran embarcación de totora para pasear en el mar a san Pedro el día de su festividad durante el tiempo que le reste de vida.

PUEDES VER: Cultura otorga distinción a artesano huanchaquero

Y así lo hizo. Después de ocho días de estar varados en el mar, y habiendo agotado todos sus alimentos, Piminchumo y sus compañeros fueron rescatados por una embarcación alemana y puestos a salvo. Entonces, empezó el tenaz recorrido para cumplir su promesa.

“Al inicio fue difícil, porque el encargado de la capitanía de Huanchaco de ese tiempo no nos permitió realizar esa actividad; sin embargo, no desistí y me comuniqué con distintas autoridades, hasta lograr que me den la orden”, indicó el artesano para La República.

Fue así que, en 1991, confeccionó una embarcación de totora de 14 metros de largo y dos metros y medio de ancho, para llevar la figura del santo en procesión en el mar. La llamó patacho.

Agustín Piminchumo obtuvo la distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura” en el 2017. Foto: DDC La Libertad.

La actividad tuvo el respaldo de toda la población y fue reconocida a nivel nacional. Producto de ello, en el 2017, Agustín Piminchumo obtuvo la distinción de Personalidad meritoria de la cultura, mediante la resolución ministerial con N° 254-2017-MC, emitida por el Ministerio de Cultura.

Dicho título le rinde homenaje a su aporte a la continuidad de la práctica de la pesca con caballitos de totora, a la salvaguardia de los conocimientos asociados en su construcción, así como a su destacada producción artesanal con fibra vegetal y el uso sostenible de la misma.

Hoy, a sus 89 años, si bien el artesano ya no es el encargado de confeccionar esta embarcación, su pasión y orgullo por la misma siguen intactas. Intactas al igual que su fe, como esa noche en la que en medio del mar, miró al cielo, junto sus manos y pidió un milagro.