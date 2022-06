Estudiantes piden a congresistas no volver a votar por contrarreforma

Pese a que el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, les ha negado la palabra en más de una sesión, los estudiantes universitarios lograron llegar al Congreso para hacer un llamado a los legisladores a que voten en contra de la insistencia de la autógrafa de ley que debilita la Sunedu e incorpora en su consejo directivo a representantes elegidos por los rectores. Esta norma será vista próximamente en el Pleno.

Durante el foro “Por la defensa de la educación de calidad”, realizado ayer en el Parlamento, los representantes de los alumnos de universidades privadas y públicas, incluidas las interculturales (wampis-awajún), coincidieron en que la denominada contrarreforma representa una ofensiva contra la educación y que no tiene como fin la mejora de la calidad, sino intereses particulares y económicos de quienes la promueven.

Por ello, exhortaron a los congresistas que respaldaron la norma -como aquellos de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular- a cambiar sus votos, para que estos sean a conciencia y no una decisión de sus bancadas.

“Los congresistas dan argumentos superficiales sobre la composición política, actos administrativos, pero no mencionan la calidad. Nosotros presentamos argumentos sobre el trasfondo político, la necesaria fiscalización, las reformas, y no hay respuesta. Nuestra lucha es constante y será numerosa las próximas semanas. Esperamos que puedan entender nuestra posición y cambiar su voto”, manifestó Brayan Delgado, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En esta actividad, que organizaron más de 14 representantes estudiantiles y que contó con el apoyo de la legisladora Karol Paredes (Acción Popular), también se cuestionó el accionar de los promotores de la norma, e integrantes de la Comisión de Educación, quienes han impedido la participación de los alumnos de universidades en los últimos debates en Lima y Ayacucho.

“Hace más de seis meses solicitamos reuniones con carácter de urgencia a la Comisión de Educación y ninguna ha sido respondida. Vemos con preocupación que la ley no está siendo debatida y los estudiantes son criminalizados al querer participar en la discusión de esta falsa autonomía. Si el fin supremo de la universidad es el estudiante, por lo menos deben escucharnos, pero nos mandan a policías y militares para no decir nada. La ley no tiene respaldo de la comunidad universitaria del país”, dijo Ian Martínez, de la Universidad Nacional del Callao.

Sostuvo que esta propuesta provocará que la Sunedu pase de ser un ente técnico a uno político, con elecciones y candidatos dentro de las universidades para elegir a sus representantes. “Y como estudiantes hemos visto cómo manejan estos procesos. Eso no permitirá que haya un ente imparcial y autónomo capaz de fiscalizar la calidad”, dijo Martínez, quien agregó que si bien la Sunedu y la Ley Universitaria deben mejorar, la autógrafa no apunta a ello, sino busca capturar al fiscalizador.

Reuniones paralelas

Para los dirigentes, una medida viable, en lugar de la contrarreforma, sería que todos los integrantes del consejo directivo, incluido el superintendente, sean elegidos por concurso público. “Así se eliminaría el ‘control político’ al que tanto aluden”.

En esa línea, Darwin Valverde, estudiante awajún de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía (Bagua), propuso que esto sea visto en una mesa de diálogo integradora. “Que prime la meritocracia. No mercantilicemos nuevamente la educación. Si los congresistas no apoyan, hago un llamado a todos: seamos una sola fuerza y salgamos a las calles si se ha agotado el diálogo”.

Y mientras esto ocurría en el salón Faustino Sánchez Carrión del Congreso, Esdras Medina y Tania Ramírez, de la Comisión de Educación y defensores de la cuestionada norma, sostenían una reunión con el Ministerio de Educación y con la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), cuya presidenta también respalda la iniciativa. Dijeron que era una mesa de trabajo sobre la “problemática universitaria”.

La palabra

Ada Yagkug, estudiante awajún

“Hemos venido desde lejos para defender nuestros derechos. Señores congresistas, es una pena que no nos cuiden ni nos den calidad. Nos sentimos traicionados, abandonados. Protéjannos como a hijos”.

Claves

Hubo representantes de PUCP, San Marcos, la del Centro (Junín), Intercultural de Bagua, Minedu, Sunedu y rectores.

Foro Educativo recolectó 10.000 firmas para presentar acción en el TC.