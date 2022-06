Anuncian retorno a universidades, pero falta coordinación y recursos

En menos de dos meses, universidades públicas y privadas, así como escuelas de posgrado, tendrán que retornar a clases presenciales o a la modalidad con la cual lograron su licenciamiento, según una reciente disposición del Ministerio de Educación (Minedu) que debe implementarse desde el segundo semestre académico del año.

Sin embargo, esta decisión se tomó sin una coordinación previa con todas las universidades y con la Sunedu, a lo que también se suma la falta de recursos en las públicas y el impacto, sobre todo, en un sector de estudiantes que en medio de la pandemia retornó a sus lugares de origen, según informaron asociaciones como la de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), y el Consorcio de Universidades.

El 17 de junio, hace solo semana y media, el Minedu publicó la resolución viceministerial 076, la cual da por concluida la educación remota que empezó en abril del 2020 y deroga el retorno flexible y gradual vigente, para así volver a la presencialidad en la mayoría de los casos.

“Todos estamos de acuerdo en la necesidad del retorno a la presencialidad, pero esta tiene que darse en un escenario de coordinación. Ha sido una sorpresa la aprobación de esta norma. No se cuestiona el fondo, porque hay puntos importantes como la pérdida de aprendizaje, pero darla sin coordinar termina afectando a jóvenes que no están en Lima o a los que han tenido que trabajar y un esquema híbrido les funcionaba mejor. Rectoría no solo es sacar la norma, sino acompañar y dar asistencia técnica. Muchas universidades están a menos de un mes de comenzar el ciclo 2022-II. Otras ya están por entrar a sus matrículas”, señala el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori.

En esa línea, el presidente de la Aunap y rector de la Agraria La Molina, Américo Guevara, indica que si bien en la universidad que dirige lo planificado era empezar la presencialidad en agosto, se requiere de recursos para el mantenimiento de los equipos que no se usaron los dos últimos años y para asegurar servicios como biblioteca, movilidad, comedor y personal.

“Tenemos el presupuesto del 2020, pero el combustible es el doble. No alcanzará para trasladar a todos. Para el menú, el alumno aporta S/2 y la universidad S/7,90. Les haremos entender que no tenemos presupuesto suficiente. Una vez que empiece la presencialidad, los alumnos saldrán a las calles”.

Un día de virtualidad

Por su parte, el Consorcio de Universidades, que agrupa a la de Lima, del Pacífico, Católica y Cayetano Heredia, informó que no hubo una consulta previa del Minedu y que cada una realiza un análisis interno de la norma.

No obstante, la Universidad de Lima ha establecido que facultades como Derecho, Psicología y Estudios Generales tendrán un día de clases virtuales a la semana. En tanto, Cayetano tendrá presencialidad al 80%.

Estas cifras van en línea de lo dispuesto por la Sunedu, que permite hasta 20% de virtualidad en carreras licenciadas bajo la modalidad presencial. Esto se da en 94 de las 95 universidades.

Luis Lescano, director de Fipes, señala que muchos alumnos se matricularon este año creyendo que la modalidad híbrida seguiría hasta fin del 2022. Y es que otra norma de Sunedu permite seguir en ese régimen hasta enero del 2023. “Hay un mensaje confuso del Minedu”.

En universidades públicas hay incertidumbre. Por un lado, la norma les permitirá exigir el regreso de docentes, aunque algunas contrataron personal de otras regiones. También ha provocado cambios en sus cronogramas. La Aunap pide una reunión con Minedu. La Sunedu también está a la espera de ello. “Es urgente que la Sunedu y el ministerio den un mensaje coordinado sobre cómo debe ser el retorno”, dice Jorge Mori.

Este diario buscó al Minedu, pero no hubo respuesta.

Claves

La Federación de Estudiantes del Perú se mostró de acuerdo con el retorno a la presencialidad, pero pidió considerar a los jóvenes que estudian y trabajan, y a quienes están en otras regiones.

Los años académicos son desiguales. Hay universidades que empezarán el 2022-II el otro año.