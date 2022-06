Paro de transportes en Lambayeque: no se registran movilizaciones ni bloqueos en la región

Paro de transportes en Lambayeque. Este 27 de junio de 2022 se inició el paro de transportistas de carga pesada en diversos puntos del país; sin embargo, la situación en la región norteña es diferentes, puesto que se constató que todas las actividades se realizan con normalidad .

Los representantes de ese gremio en Lambayeque desistieron de participar en la paralización porque sintieron que la medida se estaba politizando. No obstante, no descartaron manifestarse el próximo 16 de julio si no alcanzan acuerdos con el Gobierno central.

Al margen de esta situación, en la región norteña, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un importante número de efectivos en puntos estratégicos: óvalo Mocce, puente de Reque y a la altura de la fábrica de hielo.

Contingente se mantiene alerta ante cualquier movilización. Foto: Clinton Medina/La República

En el último punto, centrado en la vía que comunica la provincia de Chiclayo con Lambayeque, y además conduce a otras regiones del nororiente, se pudo constatar la presencia de alrededor de una treintena de policías.

Dato

De igual manera, no se descartó que otros gremios de transporte acaten una medida de fuerza este lunes 27.