Natalia Damazo, una indígena ticuna, recibe su primer DNI a los 69 años

Durante toda su vida, hasta los 69 años que acaba de cumplir, Natalia Damazo Muena, una indígena de la nación ticuna, oficialmente jamás existió. En Yahuma Callarú, ubicado en el distrito de Yavarí (provincia de Ramón Castilla, Loreto), donde nació, creció, se emparejó y tuvo siete hijos, jamás el Estado instaló ninguna de sus oficinas, mucho menos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Mis hermanos que se fueron del pueblo regresaron después de muchos años para visitarme, y me invitaron para que me fuera con ellos. Pero yo no tenía DNI. Sin DNI no podía salir a viajar”, explicó Natalia Damazo la razón por qué después de 69 años se animó a conseguir el documento de identidad. Lo que dijo en su propia lengua, el ticuna, que significa “hombres que se pintan de negro”. Los ticuna pueblan ambos márgenes del río Amazonas, en las fronteras con Brasil y Colombia.

En acción. El BAP Río Yavarí con el PIAS en la comunidad de Leoncio Ramírez, en el distrito de Yavarí. Foto: difusión

En una nueva misión del BAP Río Yavarí, a cargo de la Marina de Guerra, que traslada la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS), llegó a la comunidad Mario Rivera, ubicada en el distrito de Mariscal Ramón Castilla, adonde se llega después de 25 horas de viaje por río, partiendo desde Iquitos. Ni bien Natalia Damazo se enteró que el PIAS había llegado Mario Rivera, a dos horas de distancia, se embarcó en un peque-peque y se dirigió a la embarcación de la Marina de Guerra, decidida a conseguir el ansiado DNI para visitar a sus hermanos.

El PIAS Yavarí es una plataforma fluvial que lleva programas y servicios del Estado a poblaciones alejadas, como las comunidades indígenas ticuna.

Por intermedio del traductor del Ministerio de Cultura Ricardo Díaz Vásquez, Natalia Damazo relató su historia. La misión estaba dispuesta a tramitarle la entrega de un DNI, que además le permitiría acceso a los servicios de salud, educación y a ayuda social. El PIAS es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que se ejecuta en alianza con la Marina de Guerra.

El trámite fue ágil. Natalia Damazo llevó consigo dos testigos que corroboraron su identidad ante Sofía Domínguez Vásquez, la registradora civil del Reniec. Es que Natalia Damazo ni siquiera cuenta con partida de nacimiento. Los testigos confirmaron en su lengua que Natalia Damazo era Natalia Damazo. La registradora Sofía Domínguez le tomó la foto y las huellas. En la próxima visita del PIAS Yavarí, que será aproximadamente en cuatro meses, Natalia Damazo recibirá su DNI, por primera vez en 68 años de sus existencia.

Pero su caso no es excepcional.

Casos de personas indocumentadas, particularmente indígenas, es muy frecuente en los recorridos del PIAS Yavarí.

Rostros sin identidad

Encontramos muchas personas que pasan los 50 años y que nunca tramitaron su DNI, ya sea por falta de dinero o de información. Hay quienes no saben ni cuándo es su cumpleaños”, relató la registradora Sofía Domínguez.

Para solucionar estos casos, Sofía Domínguez debe elaborar un acta de nacimiento, para lo que la máxima autoridad de cada comunidad tiene que firmar una declaración jurada que certifique que conocen a la persona. A bordo también se tramitan las partidas de nacimiento y el DNI de los recién nacidos, cambios en el DNI y renovación del mismo.

En un siguiente viaje se hacen las entregas de los documentos tramitados. El servicio es totalmente sin costo.

En un viaje de 40 días que se inicia en Iquitos, el PIAS navega durante 4 días hasta llegar a la localidad de Colonia Angamos, en el distrito y provincia de Requena. Al retornar se detiene en 20 comunidades fronterizas asentadas en la cuenca del río Yavarí, llevando los servicios básicos del Estado a lugares donde no hay acceso a la salud, identificación, ayuda social y otros debido a la distancia.

“En el área que recorremos la presencia del Estado no está bien distribuida. Las personas están envueltas en un círculo vicioso de ilícitos y pobreza, a lo que se suma una naturaleza hostil. Se encuentran todos los ilícitos que uno pueda imaginar, como minería ilegal, tala ilegal, tráfico de personas y narcotráfico. Estas actividades traen desnutrición, analfabetismo y epidemias”, explicó el teniente primero de la Marina, Sebastián Malis Rizo-Patrón, quien comanda a la tripulación del BAP Río Yavarí.

“Para hacer frente a esta realidad, su estableció una estrategia que busca llegar a las personas mediante la plataforma itinerante para llevar salud, educación, seguridad y protección”, añadió.

Parto. En el interior del PIAS Yavarí nació Rolly. Su madre fue atendida por el personal de salud de la región. Foto: Sebastián Malis Rizo-Patrón

Gracias a la plataforma del PIAS ahora los niños que nacen en apartadas zonas selváticas del país, pueden acceder rápidamente a los servicios de identidad, salud y ayuda social. En el trayecto del BAP Río Yavarí, el PIAS pudo atender a dos jóvenes mujeres que se encontraban a punto de alumbrar a sus bebés.

Las mujeres indígenas recibieron información de la llegada de la plataforma y navegaron por horas desde sus comunidades en sus embarcaciones rudimentarias, para dar alcance al buque y dar a luz de manera segura. Rolly nació en Puerto Limonero y Frank en Puerto San Sebastián, ambos en las instalaciones del buque donde está acondicionado el PIAS.

Lenguas del pueblo

Luego del parto, el equipo multidisciplinario a bordo se puso al servicio de los recién nacidos. Mientras las enfermeras se hacían cargo de las primeras vacunas de Roy y Frank, los servidores del Reniec elaboraban las partidas de nacimiento, iniciaron el trámite de sus DNI y la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS).

De igual manera, las madres recibieron atención integral, de los servicios de obstetricia, enfermería, laboratorio y farmacia, además de la capacitación en el cuidado de un recién nacido.

Pero los servicios que ofrece el PIAS no serían eficaces sin la participación del traductor de las lenguas matsés y ticuna, Ricardo Díaz Vásquez, del Ministerio de Cultura. La lengua es vital para establecer un puente de acercamiento con los indígenas. El traductor no se limita a interpretar la lengua sino también actúa como mediador entre las autoridades, funcionarios y los indígenas. También se encarga de que los pobladores reciban atención en su propia lengua. O para convencerlos de la necesidad de vacunarse contra la COVID-19.

“El pueblo matsés ha sido reacio a aceptar la vacuna. Por sus creencias, ellos prefieren la medicina ancestral a inyectarse. Los que sí han sido vacunados son los profesores bilingües y sus familiares. Los Ticuna creían que si se vacunaban, no podrían tener hijos o que morirían. Al final, los Ticuna aceptaron vacunarse. En el caso de los matsés, son pocos todavía”, dijo el traductor Ricardo Díaz.

Atención. Los pobladores de las alejadas comunidades llegan hasta el buque abordo de sus peque-peques. Foto: Sebastián Malis Rizo-Patrón

En la tripulación del BAP Río Yavarí y la plataforma PIAS hay expectativa por el próximo viaje porque será muy diferente. Se reencontrarán con Natalia Damazo para entregarle el primer DNI de su vida, a los 69 años de edad. Nadie dudará de su existencia.

Cajero del BN y bonos a bordo

El PIAS Yavarí lleva una ventanilla del Banco de la Nación en la que los pobladores pueden recibir los bonos Yanapay, Juntos, Pensión 65 y Contigo.

El buque también cuenta con la plataforma digital MAC Express, donde se realizan consultas sobre el SIS o la clasificación socioeconómica de las personas en el padrón de los programas sociales del Midis.

El MAC Express puede gestionar 256 trámites diferentes de más de 32 entidades del Estado. La principal consulta que realizan los pobladores es la focalización a la que pertenecen y que les permita acceder a un beneficio social.

Lo que busca el Banco de la Nación es la inclusión financiera, para “tarjetizar” lo más posible a los pobladores a fin de que puedan retirar el bono social. Pueden hacer retiros en el cajero del PIAS, en los lugares donde existan agencias. A bordo también se cuenta con un cajero automático.