Denuncian que exjefe del COER estaría obstruyendo investigación fiscal

En medio de investigaciones fiscales e indicios de corrupción que involucran al gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, y al exjefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COER), César Urpeque Morales, un agraviado denunció que se vienen dando irregularidades en las diligencias a cargo de la fiscal Scarlet Bances Zárate, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

Los hechos investigados se basan en la denuncia de Wilson Díaz León, quien precisó que realizó una inversión de S/ 1,2 millones para que el COER presuntamente adquiriera alimentos de primera necesidad y los distribuyera en los distritos de la región Lambayeque. Dicho dinero se cancelaría al inversionista en el plazo de dos a diez días, lo cual se incumplió.

PUEDES VER Paro de transportes: karatecas tumbesinos se quedan varados por suspensión de viajes

Como se recuerda, 10 de mayo de 2022, la magistrada inició una investigación preliminar contra César Urpeque Morales, Maribel Morante Adrianzen y los que resulten responsables por el presunto delito de estafa agravada.

Además, como parte de las diligencias, Bances Zárate programó la toma de declaración de Luis Díaz Bravo, en calidad de testigo, para el 9 de junio de 2022 a las 10.00 a. m. Ese mismo día fueron citados los imputados Urpeque Morales y Morante Adrianzen para las 11.00 a. m. y 12.00 p. m., respectivamente.

En diálogo con La República, Wilson Paulo Díaz León denunció que el interrogatorio de Urpeque Morales y Morante Adrianzen fue reprogramado para el 15 de julio debido a inasistencia de los investigados.

“Quiero hacer pública una denuncia por el retraso de la investigación contra funcionarios del COER. ¿Cómo es posible que el señor César Urpeque no asista a una diligencia y se le reprograme para un mes después? Todos sabemos que el gobierno del señor Luis Díaz Bravo está próximo a terminar, entonces, todo esto va a quedar en el aire porque estos funcionarios ya se van”, explicó Díaz León.

Seguidamente, el denunciante indicó que César Urpeque ha venido obstruyendo las investigaciones en su contra a nivel del Ministerio Público y el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). Sobre este punto, Díaz León señaló que el exfuncionario fue citado por una comisión de investigación del GRL; sin embargo, optó por mantener silencio.

“Yo presumo que si la fiscal no actúa con celeridad en las investigaciones, estas personas podría escapar y eludir las diligencias”, explicó Díaz León.

Otra denuncia

A su turno, la inversionista Karen Llontop Carbonel, representante de la empresa Llontop Representaciones, denunció también que fue víctima de estafa por parte de César Urpeque en cuanto a la inversión de dinero .

Al respecto, la agraviada señaló que la fiscal María Cira Rojas Chupillón, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, no avanza con las investigaciones contra el exjefe del COER. Llontop Carbonel indicó que invirtió cerca de 37.000 soles, los cuales no le fueron devueltos .

“Desde el 16 de mayo que se inició la investigación, no he sido citada por la fiscal y me dicen que espere y espere. El dinero por el que he sido estafada es una inversión con la que recién estaba empezando un emprendimiento. En las conversaciones que he tenido con el señor Urpeque me ha señalado que puede caminar por las calles porque tiene poder político”, expresó Llontop Carbonel.

La República buscó contactarse con el exfuncionario César Urpeque a través de su número telefónico; sin embargo, no hubo respuesta a las llamadas.