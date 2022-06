Paro de transportistas: aproximadamente 400.000 camiones de carga pesada participarán en protesta

El presidente del gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, Marlon Milla, señaló que el grupo que lidera —el cual tiene representatividad en 14 departamentos del Perú— acatará el paro de todas maneras a partir de la medianoche de este lunes 27.

“Tenemos representatividad en 14 departamentos del Perú, son gremios asociados que estamos representando, alrededor de 400.000 unidades van a parar (...) El señor ministro se dará cuenta a las 00.00 horas, cuando se apaguen los motores, cuántas son todas las unidades a nivel nacional”, dijo a RPP Noticias.

Asimismo, resaltó que pese a que este domingo continúan las conversaciones con los funcionarios de la PCM y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el paro no cesará hasta que se llegue a un acuerdo y se cumplan todas las demandas.

“Sí, están firmes en el paro todas nuestras bases a nivel nacional, ayer se les hizo la consulta. Estamos muy indignados por la lentitud de la solución al problema porque nosotros venimos conversando con el Ministerio de Transportes más de 25 días, reuniones diarias, inclusive sábados, aportando las posibles soluciones a la problemática”, agregó.

Continúa diálogo

Milla precisó que, aunque hay “disponibilidad” del Gobierno para llegar a un acuerdo, el grupo que lidera no se doblegará si no solucionan sus demandas y posteriormente son publicadas las medidas en el diario oficial El Peruano.

“El 4 de abril, día en que firmamos un acta en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo se comprometía, en un plazo no menor de dos a 4 días, a instalar las mesas de trabajo y solucionar los problemas pendientes que habíamos dejado, y habíamos levantado el paro. Pero pasaron 60 días y solo se hizo la instalación de mesas en Arequipa y no se trabajó en ninguna solución. Es por eso que estamos pidiendo que las promesas que nos haga el Ejecutivo tienen que ser publicadas y totalmente saneadas, si no, no se levanta el paro”.

¿Cuánto tiempo durará la paralización del transporte?

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, señaló que el paro de transportistas es indefinido y solo se levantará si hay un acuerdo con el Ejecutivo.

¿Por qué el gremio de camioneros ha tomado esta medida?