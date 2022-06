Museo Tumbas Reales destinará dinero de excavaciones a corregir deficiencias en su sede

Una supervisión realizada por el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Lambayeque, Julio Fernández Alvarado, al museo Tumbas Reales de Sipán, en la ciudad de Lambayeque, permitió identificar serias deficiencias en sus instalaciones. Por ello, se decidió que el dinero de las excavaciones, alrededor de S/ 200.000, se destinen a subsanar esta problemática.

En diálogo con La República, Fernández Alvarado detalló que su visita del último sábado 25 permitió evidenciar problemas con el funcionamiento del sistema eléctrico y aire acondicionado de los principales ambientes. Asimismo, que las vestimentas de los maniquíes de la Casa Real de Sipán muestran un deterioro que obliga a que sean reemplazadas con urgencia .

En ese sentido, el director de la DDC Lambayeque indicó que se ha dispuesto que el dinero del plan operativo institucional (POI) del museo Tumbas Reales de Sipán, que era destinando a la continuidad de proyectos arqueológicos (excavaciones), sea priorizado para mejorar la sede principal. Esto, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y dinamizar el turismo.

La vestimenta de los maniquíes de la Casa Real de Sipán necesita ser reemplaza, pues está en mal estado. Foto: DDC Lambayeque.

“Todo ese dinero (que se necesita para atender las deficiencias identificadas) se va a sacar del POI del museo Tumbas Reales. El presupuesto estaba direccionado a ciertas actividades que en estos momentos no son prioritarias, como son los proyectos arqueológicos. Lo principal es el museo, que requiere un tratamiento inmediato”, declaró Fernández Alvarado.

La supervisión permitió hallar material de las excavaciones en inadecuadas condiciones de almacenamiento. Foto. DDC Lambayeque.

Seguidamente, agregó: “En estos momentos nadie se va a morir por no excavar un sitio arqueológico, pero sí nos podemos morir, en un sentido simbólico, si no mejoramos la capacidad de los museos. (Si no hacemos esto) no vamos a poder incrementar los ingresos y tampoco vamos a mejorar los servicios turísticos y dar una buena imagen a los visitantes”.

Las instalaciones del museo también sirven de depósito para vehículos en desuso que no son de la institución. Foto: DDC Lambayeque.

Como se había informado, el museo Tumbas Reales de Sipán es el recinto cultural más visitado en todo el país en lo que va del 2022, según información del Ministerio de Cultura. Este museo recibió a 32.311 visitantes, con lo que superó así largamente al segundo lugar, el Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén de Cajamarca (19.041 asistentes).