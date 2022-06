Lambayeque: gremio de camioneros pide intermediación de la Iglesia ante inminente paro

Este lunes 27 de junio se prevé un paro nacional liderado por los transportistas de carga. A pesar de las conversaciones con el Ejecutivo, los camioneros y otros integrantes del sector plantean levantar su voz de protesta ante el incumplimiento de los acuerdos pactados. Frente a esto, desde Lambayeque se hizo un llamado a la Iglesia para que pueda intermediar en este asunto.

En conversación con La República, Mario Soto Ascarza, directivo de la Unión Regional de Transportistas de Carga de la Macrorregión Norte, indicó que la paralización de mañana es un hecho, pero de aquí en adelante sería adecuada la intervención del cardenal Pedro Barreto para asegurar la continuidad del diálogo y el cumplimiento de compromisos, a fin de evitar una escalada de violencia.

“La verdad es que yo haría intervenir a la Iglesia. Sería un acto de buena fe del Gobierno central que se permita la intermediación del cardenal Pedro Barreto. Lo propondremos ante las dirigencias para que se pida y así evaluar la situación por una semana (posible periodo de tregua). Y si no cumplen (los compromisos), todos nos iremos al paro”, manifestó el dirigente.

PUEDES VER Chiclayo: Defensoría del Pueblo alerta que aldea infantil funciona en pésimas condiciones

Como se recuerda, días antes Soto Ascarza enfatizó que no participarán de la paralización de este lunes porque apuestan por seguir con el diálogo. Sin embargo, debido a la división que existe en el sector transporte, no se descarta que otro grupo de camioneros sí salga a bloquear pistas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash.

Tampoco acatarán paro

Por su parte, Pablo Saneli Arce, presidente de la Asociación de Propietarios de Volquetes y Maquinaria Pesada de Lambayeque, informó que no acatarán este paro. El dirigente precisó que aunque no integran ninguna mesa de diálogo con el Ejecutivo, la postura de sus representados es no retomar las acciones de lucha y optar por trabajar con normalidad este día.