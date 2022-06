Lambayeque: Colegio de Profesores exige presencia de psicólogos en escuelas por casos de violencia

Desde que se retomaron las clases presenciales, la UGEL Chiclayo (Lambayeque) reportó 37 casos de violencia entre escolares. A pesar de la alta incidencia, las escuelas carecen de psicólogos para atender esta problemática, lo que representa una desventaja frente a esta situación, según indicó la decana regional del Colegio de Profesores, Violeta Cubas Llamo.

En conversación con La República, la titular de dicha orden profesional refirió que las autoridades del sector incumplen explícitamente con la Ley n.° 29719, la cual establece la necesidad de designar un psicólogo para prevenir y tratar casos de violencia y acoso en las instituciones educativas. En tanto, son equipos de especialistas de las UGEL los que visitan los planteles.

“Tenemos falta de recurso humano, a pesar de que existe una ley que permite la contratación de, al menos, un psicólogo por colegio. Encargar que el maestro haga ese trabajo (atender violencia) no me parece pertinente, porque el docente está capacitado para otra labor. Necesitamos que el Estado proporcione salud mental y que los casos no se queden en el sistema SíSeVe”, manifestó.

Cubas Llamo refirió que la violencia y el acoso entre escolares requiere de estrategias integrales desde los ministerios de Educación y Salud con un enfoque en las familias involucradas. Enfatizó que las actuales cifras tienen que ser un llamado de atención a los responsables de las entidades del sector para que articulen y adopten acciones en favor de los estudiantes.

“La alianzas estratégicas tienen que salir desde la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque. Necesitamos que la violencia se atienda a profundidad y de manera integral”, finalizó la educadora.