Intervienen bar clandestino en Sullana donde se hallaban dos menores de edad

En la noche de este sábado 25 de junio, agentes de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía de Sullana, en la región de Piura, encontraron un establecimiento clandestino donde se hallaban dos menores de edad. Este local se encontraba en el centro poblado El Cucho, en el distrito de Bellavista.

Según el reporte policial, efectivos intervinieron el bar y rescataron a las menores R. K. A. R y E. N. I. F, de 17 años. Asimismo, en el local fue detenida la encargada del negocio, quien sería una joven de 18 años, por el presunto delito de trata de personas.

Otro operativo

Además, este mismo día, durante el operativo policial Binacional Perú-Ecuador, realizado en los distritos de Suyo, Las Lomas y algunos caseríos, se incautaron cuatro motocicletas y un bastidor de un vehículo mayor. Dos de estos medios de transporte fueron reportados como robados por sus propietarios, una ciudadana y la junta de usuarios de San Lorenzo.

En cuanto a los otros dos vehículos, quienes las manejaban no pudieron demostrar ser los dueños porque no poseían ninguna documentación relacionada con las motos. Cabe señalar que, en todos los casos, lo incautado no poseía placa de rodaje.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que es víctima de trata de personas, puedes denunciar llamando al número 1818 o a través del este link. También puede realizarse presencialmente en la comisaría más cercana. Los efectivos de la Policía se encuentran en la obligación de recibir su denuncia y prestar su apoyo inmediato.