Arequipa: falso taxista robó S/ 1.500 a mujer que iba a comprar prótesis para su hija

Noemí Tito Tapia es una madre de familia que llegó hasta Arequipa procedente de Apurímac con la intención de comprar una prótesis para una de sus gemelas de 11 años. Tras arribar a la ciudad, la mujer abordó un auto en dirección a la Clínica San Juan de Dios, pero fue víctima de un falso taxista que le robó todo el dinero que traía consigo.

“Cuando me estaba robando le pedí que no lo haga porque tenía dos niñas con parálisis cerebral, solo por ellas he viajado hasta aquí”, mencionó entre lágrimas en declaraciones a medios locales. Sin embargo, el sujeto no se detuvo.

Asimismo, comentó que fue primero a Cusco para adquirir el elemento. “La prótesis que necesita mi hijita está a 1.200 soles, ahí me dijeron que en Arequipa puedo conseguir a menos precio y por eso viajé”, relató.

La noche del viernes 24 arribó desde Apurímac junto a su pequeña de 1 año. En esas circunstancias abordó un taxi cuando se encontraba en el terminal terrestre. Su destino era la clínica, pero el falso conductor la llevó por la vía Evitamiento al aprovechar que ella no conoce Arequipa. En el lugar la amenazó y le robó 1.500 soles, luego la abandonó.

Noemí Tito tuvo que caminar para pedir alojamiento y pasó la noche cerca del mercado Acomare. El sábado 25 de junio acudió a la comisaría de Cerro Colorado para realizar la denuncia correspondiente. Los efectivos policiales hicieron colecta y le entregaron dinero en efectivo a la madre de familia.