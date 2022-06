Joven que quedó desfigurado tras ser atacado por canes, no cuenta con dinero para su tratamiento

El joven Juan Alexander Torres Lamas, de 21 años, quedó desfigurado del rostro y con graves heridas en el cuerpo luego de ser atacado por dos perros de raza pitbull. Los canes andaban sueltos y sin supervisión de su dueño, en el distrito de Villa El Salvador.

La víctima sufrió las violentas mordeduras de estos animales que estaban libres por la calle en el pasaje Las Casuarinas, en el asentamiento humano Nuevo Milenio.

Juan fue trasladado por su esposa de inmediato al hospital. “Tuve que correr hacia mi domicilio porque sentía que me desmayaba. Estaba perdiendo mucha sangre”, contó en América Noticias.

Tras este ataque, el agraviado debe permanecer en descanso. Por ende, no puede acudir a su centro laboral, una tapicería, y perdería 600 soles semanales. Asimismo, no cuenta con un seguro y tiene que pagar 150 soles por cada cita médica particular.

El dueño de los canes, Marco Juárez, se dirigió a la víctima cuando esta brindaba una entrevista al citado medio.

“Yo trabajo en el pesquero y si tú ganas 600 soles por semana, qué bien. Yo no, solo gano 30 a 50 soles y con eso mantengo a mi familia. (Si va a hacerse cargo de su tratamiento) De dónde voy a sacar 150 soles (...) me haré cargo, pero de acuerdo a como yo pueda cubrir eso, poco a poco”, indicó en el noticiero.