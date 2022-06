Paro de transportistas: evalúan suspender venta de pasajes en el terminal de Yerbateros

Tras la confirmación del paro de transportistas para este lunes 27 de junio, las empresas de buses interprovinciales, ubicadas en el terminal terrestre de Yerbateros, indicaron que están a la espera del pronunciamiento oficial de las autoridades para tomar la decisión de si suspenden sus servicios o continúan atendiendo con la finalidad de evitar algún contratiempo en las carreteras.

“Vamos a esperar un informe oficial de parte de las autoridades competentes, y nosotros acataremos al cierre, a la no salida de buses de acá del terminal”, manifestó un trabajador a RPP Noticias.

Asimismo, se supo que muchos ciudadanos que tenían viajes programados para este fin de semana decidieron adelantarlos por temor a no poder llegar a sus destinos. Es importante precisar que, el gremio de transportistas de carga pesada reiteró que se tratará de una marcha pacífica, por lo que remarcó que no habrá bloqueos de carreteras para que la ciudadanía no se vea afectada.

“Esperemos que no haya gente infiltrada. Estamos de acuerdo en el apagado de motores. En el caso de los camioneros, lo estarán evaluando, pero sí un jalón de orejas, porque luego de las reuniones con el ministro de Transportes, esas declaraciones demuestran una falsa soberbia y no saben en qué puesto están ubicados”, dijo Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres al citado medio.

Por otro lado, la venta de pasajes continúa con normalidad y los precios no han aumentado como en otras ocasiones. Trabajadores de las agencias de viajes instaron a las autoridades y a los colectivos a mantener el diálogo para poder llegar acuerdos y que ni la ciudadanía ni las empresas se perjudiquen.