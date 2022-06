Guano de isla llega a Arequipa para paliar el incremento de precios de los fertilizantes

El gerente regional de Agricultura, Jaime Huerta, anunció que Arequipa recibirá 510 toneladas de guano de isla desde Pisco (Ica), para paliar el incremento de precios de los fertilizantes químicos . El funcionario aseguró que el primer embarque arribará el 7 de julio y un segundo el 11 del mismo mes. “Los agricultores van a pagar el guano y nosotros vamos a costear el traslado”, indicó.

Para Arequipa se solicitó más de 2000 toneladas de guano de isla. Huerta espera que se les dé progresivamente. El gerente indicó que también la llegada de este insumo está supeditado a que los agricultores se preinscriban y cumplan los requisitos para que se avaluado por Agrorural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El costo por saco sería de 58 a 60 soles. Mientras que sobre el empadronamiento para recibir los fertilizantes químicos que compra el Estado, Huerta sostuvo que esperan que se inscriban el 50 % de los 55 mil productores que hay en la región.

Estas declaraciones la brindó el funcionario en la ceremonia por el Día del Campesino. En la cita se entregó 510 títulos simbólicos de predios rurales para los agricultores del valle de Chichas en la provincia de Condesuyos. La gobernadora Kimmerlee Gutiérrez sostuvo que en el sector se está ejecutando 10 proyectos por el valor de S/ 70 millones, entre ellos el packing en el valle de Tambo (Islay).