Feminicidio en Collique: víctima de acoso fue asesinada por su expareja en la vía pública

Con información de Omar Coca / URPI - LR

Un hombre asesinó a su expareja, una mujer de 37 años que salía de compras al mercado de cuarta zona de Collique, en Comas. Cuando regresaba a su domicilio, la víctima se percató de que el sujeto la estaba esperando a pocas cuadras del lugar.

“De la nada apareció un carro, porque cuando pasamos no había nada. Ahí ella se da cuenta de que era su expareja y me dice que la espere porque va a cortar por lo sano. Ella ya estaba cansada de que este sujeto la acosara. No pensé que las cosas pasarían muy rápido”, contó Freddy García, la última pareja de la víctima.

El feminicida Richard Montoya Calderón, al apuñalar y atropellar a la mujer, huyó del lugar con rumbo desconocido. La víctima deja a tres menores en la orfandad. Ella se dedicaba a la venta de postres caseros en la zona.

“Yo me iba a casar con ella el próximo año, no puedo creer que acabemos así los dos. Justo le tomé una foto con una mariposa amarilla en la mano, hicimos la promesa de la suerte porque ella cree en eso. Espero que la justicia haga su trabajo porque ese hombre ya estuvo preso antes por robo”, expresó Freddy.

Familia exige justicia

Los familiares de la víctima llegaron hasta el hospital Sergio E. Bernales para conocer el estado de salud de una de sus integrantes, sin embargo, lastimosamente llegó cadáver. Ellos claman justicia ante el asesinato de la mujer que, según sus parientes, era trabajadora y con muchos sueños.

“Nosotros pensamos que el tipo este la mató porque su actual pareja le pidió matrimonio en el Día del Padre. Mi hija merece justicia. Me duele tanto verla partir y no saber cómo estaba en estos días”, expresó Jesús Espósito, madre de la fémina de 37 años.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).