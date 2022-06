Consejero regional: “La visita de Castillo fue intrascendente”

El consejero regional, Manuel Huachillo, se mostró indignado tras la visita del presidente Pedro Castillo y criticó el actuar de las autoridades chiclayanas por no presentar al mandatario los principales problemas de la región y exigirle soluciones.

“La visita de Castillo ha sido intrascendente. No ha hecho más que victimizarse a nivel nacional, como es su costumbre, y hacer más promesas que no cumplirá”, acotó.

Asimismo, se mostró disconforme con el actuar de las autoridades de la región, pues no le habrían comunicado al jefe de Estado sobre los problemas de los principales servicios públicos de Lambayeque.

“Las autoridades no fueron capaces de asumir su posición y reclamar lo que necesitamos. Todavía le han entregado una medalla, una medalla de qué, me pregunto yo. ¿Medalla de la vergüenza, de la mentira? Todas las promesas que hizo en su visita pasada no las ha cumplido”, enfatizó.

El consejero regional de Chiclayo Manuel Huachillo criticó el actuar de las autoridades de la ciudad tras la visita de Pedro Castillo. Foto: Rosa Quincho/ URPI-LR Norte.

En ese contexto, resaltó la situación crítica del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), cuyo alcalde no mencionó al presidente durante su visita a este lugar. “Parece que el alcalde de JLO se ha visto intimidado por la cobertura mediática y se olvidó por completo que hace poco se había solicitado que se declare en estado de emergencia a su distrito”, manifestó.

También hizo énfasis en que nadie señaló los problemas que presentan los servicios de salud, así como la situación de la agricultura y alcantarillado en la ciudad.

“El estado del hospital Almanzor Aguinaga es deplorable. Ese nosocomio está a punto de colapsar y nadie dijo nada sobre eso. Solo se han dedicado a ser condescendientes y a aplaudir a una autoridad que no se lo merece”, resaltó.

Además, respecto al incidente en el que un hombre de prensa fue agredido, señaló que el Colegio de Periodistas de Lambayeque debería pronunciarse y no permitir ese atropello a sus profesionales.