Arequipa: grúas retirarán vehículos estacionados en zonas prohibidas

El alcalde provincial Omar Candia Aguilar anunció que desde el lunes empezarán a operar dos grúas para llevarse a los carros que estén mal estacionados en el Centro Histórico de Arequipa. Sin embargo, el edil no supo decir cuál sería la empresa contratada y el monto que costaría el servicio a la comuna. La misma consulta se le lanzó al subgerente de Transporte Urbano y Especial, Juan Carlos Callacondo. Tampoco supo responder.

El servicio de las grúas, según Callacondo, iniciará el lunes. El requerimiento que hizo su oficina fue por dos meses, y por el monto (menos de 8 Unidades Impositivas Tributarias) no se hizo ninguna licitación, sino más bien una contratación directa. Aunque los detalles dijo, no los conocía, pues de eso se encarga la oficina de Logística.

Callacondo explicó que estas grúas no cobrarán comisión por vehículo remolcado al depósito, porque les harán un pago fijo mensual. Además estarán acompañados de un policía de tránsito, quien impondrá las multas respectivas.

A su turno, el alcalde Candia recalcó que la idea no es abusar de los ciudadanos. Como pasó en la gestión de Alfredo Zegarra, cuando las grúas trabajaban bajo comisión y se llevaban los carros casi en modalidad de hurto. “No queremos que pase. Por eso la grúa no cobrará comisión. Lo que buscamos es que los ciudadanos no se estacionen en zona rígida . Ahora, también estamos elaborando un proyecto para ampliar las zonas azules”, dijo.

Finalmente, el abogado Fredy Copari, detalló que si el conductor no está presente la grúa puede llevarse el vehículo con orden del policía. Pero si aparece, solo se aplica la multa.