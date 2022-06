Trujillo: niña resultó gravemente herida al caerle aceite caliente durante operativo edil

Una niña de 1 año y 2 meses resultó con quemaduras en sus piernas, luego de que un miembro de seguridad de la Municipalidad de Trujillo provocara que le caiga aceite caliente cuando realizaba un operativo. La pequeña se encuentra hospitalizada en el nosocomio Belén y su pronóstico es reservado.

“Como ya había acabado de vender mi papa rellena, yo había puesto a un costado mi coche y les dije (a los serenos) ‘Ahí está mi hijita, con cuidado’, pero uno de ellos se recuesta y se cae la cocina con el aceite, y le cae a mi hijita que estaba durmiendo a un costado”, dijo a RPP Noticias Maritza Méndez Cabrera, madre de la menor.

Asimismo, indicó que al ver cómo la menor lloraba de dolor, le quitó el pantalón y se dio cuenta de que la menor tenía por completo sus piernas quemadas. Pidió ayuda al personal de la comuna y estos se negaron a llevarla a un hospital. Sin embargo, ante la presión de los vecinos no tuvieron otra salida.

“Yo me he quedado en el carro para que me traigan al hospital y uno de ellos (de los serenos) le dijo a mi esposo que le iba a pagar para que yo no denunciara el hecho de mi hijita. Pero sus piernecitas están graves, un poquito más y llega a sus partes íntimas de mi hijita”, precisó.

La madre de familia pide apoyo a la comuna para que la menor sea atendida adecuadamente en el nosocomio y se le provea todos los medicamentos que requiera, así como las terapias a las que tendrá que ser sometida.