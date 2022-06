Sutrán ofrece descuentos a conductores que no pagaron multas

Roberth Orihuela

Los conductores que recibieron alguna sanción por parte de los inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta el 14 de abril, podrán acogerse a un descuento de entre 80% y 95%. Así lo indicó César Villavicencio Atienza, especialista de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la Sutrán. Esto aplicará a los conductores que tengan sanciones de hace muchos años, incluso los que estén en procesos de cobranza coactiva. Sin embargo, los que sí pagaron sus multas a tiempo, no recibirán ningún desembolso, porque “no existen devoluciones”, manifestó el funcionario.

¿Premio para los irresponsables? Le preguntamos ello a Villavicencio. Él aseguró que no se trataba de eso, sino de un compromiso que asumió la gestión del presidente Pedro Castillo luego de la huelga que realizaron los camioneros de carga pesada a fines de marzo de este año.

Uno de los puntos de su pliego de reclamos era la condonación de las multas y también la reducción del listado de infracciones que impone Sutrán por faltas de los transportistas. Además, aseveró que Sutrán hizo un estudio para determinar qué sanciones podían obtener un descuento.

Sin embargo, el funcionario no supo señalar qué porcentaje de las multas impuestas por Sutrán no se pagan y, además, cuántas de ellas ya han llegado al periodo de cobranza coactiva. Detalló que en esta oportunidad, los conductores que pagaron sus multas a tiempo no recibirán ningún beneficio, esto a pesar de demostrar ser más responsables.

Sanciones condonadas

“No aplican las infracciones que tengan que ver con poner en peligro la vida de una persona, que hayan producido daños materiales o la muerte de ciudadanos, conducción estado de ebriedad, en casos de violencia o atropello de inspectores de Sutran y las impuestas por exceso de velocidad” , aseguró el funcionario de Sutrán. El objetivo, dijo, es que no se aliente la transgresión de normas.

Pero si, en cambio, le faltaba una luz al camión, o si no cumplía los requisitos para circular, la Sutrán podrá condonarles la deuda hasta por el 95% del valor de la multa impuesta.

Este beneficio fue aprobado en abril y solo será efectivo para los transportistas que recibieron multas hasta el 14 de ese mes. Las multas impuestas desde el 15 de abril en adelante serán cobradas al 100%.

Villavicencio explicó que para acceder al beneficio, los conductores deberán enviar un correo electrónico a prs@sutran.gob.pe, con sus datos, la placa de su vehículo y la sanción o sanciones que tenga pendientes. En cinco días recibirán un código con el monto que deberán pagar en el Banco de la Nación y otras entidades financieras. Luego vuelven al sistema para enviar su voucher de pago y así las multas serán borradas del sistema.

Beneficio no tendrá prórroga

El funcionario hizo hincapié en la importancia de que los conductores accedan a este beneficio. Esto, porque hasta el momento solo lo han hecho 2.000 conductores, de los cuales 1.500 han sido aprobados para el descuento de sus deudas.

También resaltó que el beneficio es aplicable a aquellos conductores a quienes se les inició procesos de cobranza coactiva. Además, estará disponible hasta el 31 de diciembre, Villavicencio sostuvo que el Gobierno no dará ninguna prórroga. Por eso, destacó que los conductores pueden hacer su trámite por vía 100% virtual.