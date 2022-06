¿Por qué es importante la Marcha del Orgullo 2022 en Perú?

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Susel Paredes, congresista de la República, sobre la Marcha del Orgullo 2022, la primera en realizarse tras el asolamiento de la COVID-19.

- ¿Por qué es importante marchar y es fundamental en el activismo LGTBIQ+?

Porque queremos que nos vean, que sepan que nos sentimos contentos como somos y estamos orgullosos de ser parte de esta comunidad y que tenemos los mismos derechos porque pagamos los mismos impuestos, trabajamos. Entonces, por qué si me toman como ciudadana para cobrar mis impuestos, por qué no me consideran ciudadana para darme mis derechos. Esta marcha visibiliza nuestra comunidad, pero, además, (demuestra) que somos personas alegres, que amamos a nuestro país y que ahí nos pueden ver para que no se alucinen cosas.

Yo no sé por qué un sector conservador de la derecha está obsesionada con nuestras prácticas sexuales. Claro, es una orientación sexual, pero somos seres humanos que estudiamos, que trabajamos, que comemos, tomamos agua, y lo único que queremos es que nos traten en pie de igualdad.

- ¿Por qué para ti fue importante contarle a tu familia que tu orientación sexual es ser lesbiana?

Porque no decirlo te obliga a mentir. Por ejemplo, te dicen: “¿Por qué no tienes enamorado?”. Y yo sí tenía, pero era una chica. Además, te hacen preguntas invasivas, y es como estar fugitiva, como estar escondiéndote. Te obligan a tener una doble vida.

Eso es agotador, conduce a la depresión, no te deja vivir bien. Salir del closet, visibilizarnos, nos da la libertad de ser como somos. No le hacemos daño a nadie, y eso nos permite ser mejores ciudadanos.

-¿Cómo recibiste la respuesta del Tribunal Constitucional de decirle no al matrimonio que ya habías celebrado en Miami? ¿Qué sigue? ¿Por qué persistir en esta lucha?

Después de seis años de proceso, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que va a pasar a la historia como medieval, dice que no podemos casarnos porque no podemos tener hijos, lo cual es absolutamente falso. Las mujeres lesbianas tienen hijos todo el tiempo, tienen familia. Hay procedimientos de reproducción asistida. Los compañeros gays también tienen hijos y las personas trans también tienen hijos.

No es que porque recién reconozcan el matrimonio recién vamos a hacer familias. No, nuestras familias ya existen. El problema es que tenemos los derechos recortados, y eso es injusto. Por eso, vale la pena dedicarle tiempo, esfuerzo y energía.

El Tribunal Constitucional nos ha dicho que declara infundada nuestra sentencia, salvo dos votos singulares que son extraordinariamente buenos (Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña) y que explican por qué es un derecho.

Otra cosa terrible de una parte de la sentencia, y quiero hacer una alerta, es que dice que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es defectuoso estructuralmente. Esto es el inicio de una campaña jurídica para retirarnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eso es grave. Ahora vamos a ir a la Comisión Interamericana con el apoyo legal de Promsex y, de ser aprobada, iremos a la corte. No tengo la menor duda de que vamos a ganar. Solo tenemos que resistir porque sabemos que esta lucha es larga, pero requiere entusiasmo. En América Latina, solo Venezuela y Perú no tienen ningún tipo de protección para las parejas del mismo sexo.

- ¿Qué se espera de la marcha?

Es una marcha divertida, pacífica, alegre. Llamamos a todos nuestros aliados, amigos, familiares a que vayan a la marcha. Quiero invitar a la ciudadanía a que participe en Lima, la marcha comienza en el Campo de Marte a las 3.00 p. m. y vamos a terminar en la Plaza San Martín.