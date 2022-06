Ollas comunes temen ante posible escasez de alimentos por paro de transportistas

Tras el anuncio de un paro de transportistas de carga pesada para este 27 de junio, la presidenta de red de ollas comunes, Fortunata Palomino, indicó que su sector sería el más afectado si se acata la medida. Por tanto, instó a las autoridades a llegar a acuerdos en la mesa de diálogo establecida hoy.

“Nos preocupa el paro de transportistas, que no solo afecta a las ollas comunes, sino a toda la población, a toda la ciudadanía. Este paro de transportistas nos preocupa sumamente porque no van a entrar las mercaderías. Ojalá que el Gobierno y este gremio puedan llegar a un acuerdo y solucionar esto, porque no solo nos va a afectar a nosotros”, dijo a Exitosa Noticias.

Asimismo, refirió que ella, como encargada de las ollas comunes, continúa implementando medidas para tratar de adquirir más productos y seguir ayudando a la población sin recursos en el país.

“Los fines de semana hacemos actividades para tener fondos (…). Creo que hasta estos dos meses será la atención con el Decreto de Urgencia 1472 de Qali Warma. Llegará para todas las personas vulnerables y a las ollas comunes un mínimo de 20 kits que contiene 40 kilos de arroz”, indicó.

Cabe resaltar que aún no se encuentra definido si el paro de transportes se llevará a cabo este 27 de junio, pues los representantes y voceros están en estos momentos reunidos con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, exponiendo sus requerimientos para levantar la medida anunciada.