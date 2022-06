¿Por qué habrá paro de transportistas? Conoce las 7 claves para entender las protestas en Perú

El paro de transportistas en Perú se volvió a ratificar para este lunes 27 de junio de 2022, luego de que gran parte del gremio no llegara a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Si bien en un inicio se mencionó que se levantarían las protestas y se otorgaría un plazo de tregua, esto solo fue el acuerdo con la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape).

En comunicación con La República, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, mencionó que sí acatarán la medida ante las pocas soluciones que ha presentado el Ejecutivo durante todos estos meses.

A continuación, aclararemos algunas dudas que aún tienen los ciudadanos con respecto a estas marchas que se darán en Perú. Conoce a detalle, las claves para entender estos desacuerdos con el gobierno de Pedro Castillo.

Para el lunes 27 de junio se ha anunciado un paro nacional de transportistas. Foto La República.

¿Por qué se dará el paro de transportistas en Perú?

1. ¿Cuándo será el paro de transportistas?

En caso no se llegue a un acuerdo con el MTC, el paro de transportistas se dará este lunes 27 de junio de 2022. Desde la medianoche, el gremio de carga pesada no moverá ningún transporte, por lo que perjudicará en el traslado de alimentos a diferentes regiones.

2. ¿Qué reclaman los transportistas de carga pesada en Perú?

Los transportistas de carga pesada piden resolver un pliego de reclamos hechos desde hace varias reuniones, según indicaron los gremios. Sus principales pedidos son los siguientes:

La restitución del transporte de mercancías como servicio público

Reducción en el precio del diésel y la competencia desleal que existe con transportistas de Ecuador y Bolivia que ingresan al país.

que ingresan al país. Cuota mínima del movimiento de carga a favor de transportistas regionales para las actividades mineras

La regulación del cobro de peajes

“Necesitamos que se frene el ingreso de camiones ecuatorianos y bolivianos con la misma reciprocidad con la que ellos nos obligan a entrar a su territorio. Porque ellos están viniendo con un combustible de 7 u 8 soles, y se vienen con 800 o 1.000 galones. Encima hoy día nos han avisado que hay 40 cisternas bolivianas en la refinería La Pampilla para llevar petróleo para Bolivia”, cuestionó Marchese.

Hasta el momento, el representante del gremio aseguró que no hubo ningún avance tanto en el Congreso de la República como con el Ejecutivo.

3. ¿Quiénes acatarán la medida del paro de transportistas?

Por ahora, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada precisó que se sumarán todos los gremios de diferentes regiones del Perú. Asimismo, podría darse que dos líneas de transporte de Lima también se unan a las protestas; sin embargo, aún no se conoce cuáles serían.

Carga pesada. Gremios tendrán reunión con el MTC este viernes, pero continuarán con la medida hasta obtener un decreto que atienda sus demandas. Foto: Jaime Mendoza/La República

4. ¿Habrá un desabastecimiento en los mercados de Lima?

Según el representante del Gran Mercado Mayorista de Lima, están tomando todas las medidas posibles para evitar un desabastecimiento. Sin embargo, el secretario de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Mayoristas del GMML, Carlos Goycochea, teme por el paro indefinido.

“No hay muchos productos. Ha bajado el ingreso de productos al mercado (...) Este mercado no está en condiciones de poder abastecernos si el paro toma tres, cuatro, cinco o más días”, acotó a La República.

Por otra parte, Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), mencionó que si el paro persiste hasta el próximo miércoles, se comenzaría a registrar menos alimentos en los mercados. Ante la situación, piden al Gobierno que llegue a un acuerdo con los gremios.

El ministro de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, sostuvo que garantizarán el abastecimiento de mercados y que “se evite ser alarmista sobre el tema”.

5. ¿Se levantará el paro o es protesta indefinida?

Por el momento, la protesta se dará de manera indefinida hasta que se establezca un pacto entre ambas partes.

6. ¿Qué ha mencionado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)?

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, aseguró que han estado dialogando con los gremios restantes para evitar una protesta.

“Estamos coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y otras dependencias. No se ha roto en ningún momento el diálogo. Hay predisposición para ello. Es importante tenerlo en calma”, acotó en Canal N.

El representante Javier Marchese manifestó que si bien hay una reunión este 24 de junio, no tienen muchas expectativas de tener un acuerdo. “El Ministerio de Transportes no puede resolver casi nada de nuestros petitorios. Todo pasa por la PCM, todo pasa por Economía y Finanzas y por el Congreso. Si ellos no resuelven el problema, Transportes no lo va a poder resolver (...). Si de ahí sale alguna solución, enhorabuena; pero no tenemos ninguna expectativa de solución”, sentenció.

7. ¿El paro de transportistas se dará en Piura, Ica, Chiclayo y en otras regiones del Perú?

En caso no haya acuerdo, el paro se daría en todas las regiones, pero sin necesidad del bloqueo de vías. Los gremios solo dejarán de operar.