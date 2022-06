Transportistas de carga pesada de Cusco acatarán huelga desde el 18 de julio

Los transportistas de carga pesada de la región imperial no participarán del paro del 27 de junio, según su dirigente, Hugo Meléndez, pero sí iniciarán una huelga indefinida desde el 18 de julio. “El paro del 27 está promovido por dirigentes infiltrados y otros que traicionaron nuestras demandas. Por eso no participaremos. Nuestro gremio, el de Cusco, se va con todo el 18 de julio, lo acabamos de decidir”, dijo a La República.

Meléndez pidió disculpas a la población por el desabastecimiento de alimentos que se daría en julio por su huelga. “De verdad lamentamos lo que originará nuestra medida, pero no hay otra forma. Pedimos que nos entiendan. La subidaa de combustibles afecta a todos”, argumentó.

El transporte de carga pesada provee de productos de primera necesidad a los mercados cusqueños como el arroz, pollo, huevos y vegetales. Además, transportan elementos como fierros, muebles y todos los productos de los grandes centros comerciales.

El dirigente refirió que el galón del combustible que usan cuesta en Cusco S/ 16, en Apurímac S/ 17 y en Ayacucho S/ 18. “No resistimos más, ya no es viable nuestro servicio, los repuestos están por las nubes, solo nos quedaría subir en precio de flete, pero eso será perjudicar a los mercados”, agregó.

Según Meléndez, otro punto de su plataforma de lucha es la corrupción en las direcciones y gerencias de Transportes, en el ámbito nacional. Cusco no es la excepción.

“Yo, por ejemplo, estoy haciendo la revalidación de mi brevete, en la puerta me ofrecen cupos inmediatos por S/ 300, S/ 500 y en la gerencia me dicen no hay cupos. Este tema se ha puesto de conocimiento del MTC, pero no hacen nada, apañan la corrupción. Es terrible a las condiciones que nos sometemos para trabajar”, denunció.

Los transportistas advierten que la huelga será inevitable y perjudicial si antes del 18 de julio no se atiende sus demandas. Hace seis meses dieron una tregua tras una serie de compromisos del Gobierno.