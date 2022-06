Desde hoy, grupos conservadores pueden intervenir en libros que ya están en aulas

En medio del silencio del presidente Pedro Castillo y de las respuestas confusas del ministro de Educación, Rosendo Serna, el Congreso promulgó ayer la ley n.° 31498 que ordena que el contenido de los textos escolares pase por la revisión de determinadas organizaciones de padres de familia, entre ellas las que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. De no cumplirse con ello, los funcionarios del Minedu podrán recibir sanciones y hasta ser destituidos.

Pero no solo eso. Desde hoy, y en un plazo no mayor a 30 días, estas asociaciones de padres, como ‘Con mis hijos no te metas’ (CMHNTM), ya pueden formular observaciones a los materiales que, incluso, vienen siendo usados en las escuelas, según dicta la primera disposición complementaria final de la norma. Esto es advertido por la presidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE), María Amelia Palacios, quien alerta que se trata de un golpe inmediato que trae esta ley que es promovida por Renovación Popular y es respaldada por Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso.

Y es que bajo la denominación de “Ley que impulsa la calidad de los materiales educativos en el Perú”, se establece que el Minedu debe garantizar principios “imperantes” como el “pleno respeto a la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y de los padres”. También tiene que “vigilar que la educación no sea un medio para promover ningún tipo de ideología social o política”.

Para eso, la ley presentada por el legislador Esdras Medina, activo miembro de CMHNTM, plantea que los padres participen en el proceso no solo con las Apafas, sino también con “asociaciones civiles constituidas en registros públicos”. Esto debe cumplirse tanto para la elaboración de los textos escolares como del Currículo Nacional.

Debido a estas implicancias, esta norma ha sido rechazada por diversas instituciones nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, el Poder Judicial, el Sutep, la Unesco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OEA. Todas han coincidido en que afecta el rol rector del Minedu porque se les da potestad a las organizaciones conservadoras de padres para vetar contenidos con base en sus convicciones morales y religiosas. “Esto supone un revés para el derecho a una educación libre de discriminación y de estereotipos de género”, precisaron tras lamentar que el mandatario Pedro Castillo no haya observado la polémica ley.

Para la presidenta del CNE, los grupos conservadores de padres no solo podrán censurar la educación sexual y el enfoque de género sino también otros temas. Y es que la norma les permite intervenir en la elaboración de contenidos relacionados a áreas como Desarrollo Personal, Educación Cívica, Ciencias Sociales, Descubrimiento del Mundo y Ciencia y Tecnología.

“Han elegido áreas donde hay temas ideológicos. Pretenden imponer su pensamiento en la educación sexual, el enfoque de género, la separación de poderes, la historia del Perú, la teoría de la evolución e incluso las vacunas. Es muy peligroso que intenten imponer una lectura particular de la realidad cuando el Estado debe implementar políticas educativas basadas en ciencia, evidencias y en la garantía de derechos”, aseveró.

Y en efecto, la vocera del colectivo ‘Con mis hijos no metas’, Paola Martínez, al momento de señalar que los padres solo serán veedores, ha admitido que se podrá observar no solo el enfoque de género sino también la historia del Perú. “Sabemos que en otras ediciones se ha indicado que hemos vivido un conflicto armado interno cuando se ha intentado ocultar la verdad de lo que hemos vivido. Ahora el padre dirá que no está de acuerdo y le pedirá al Minedu que lo presente de otra forma”, indicó.

Según Palacios, esto es falso porque la ley no señala que los padres serán solo “veedores” sino que podrán impugnar los contenidos hasta llevarlos a la vía administrativa y judicial. También que se está quitando peso a las Apafas al reconocer a estas agrupaciones fundamentalistas.

Así, a mediano plazo, cuando el Minedu elabore un material, deberá notificar a la Comisión de Educación, al defensor del Pueblo y a las organizaciones de padres. Luego, en 10 o 20 días, recibirá los comentarios de las asociaciones o, incluso, materiales alternativos. Tras ello, debe dar el resultado de su análisis y las organizaciones verán si están conformes (ver infografía). “Si no lo están, impugnarán; haciendo un proceso largo en desmedro de los 6 millones de alumnos de colegios públicos que no tendrán sus libros a tiempo”, dijo el presidente de Foro Educativo, Severo Cuba, quien anunció que -junto a otras organizaciones- acudirán al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Lo mismo harán los congresistas del Bloque Pro Enfoque de Género.

Lavada de manos

Desde Arequipa -donde se mostró receptivo con el autor de la norma (Esdras Medina)- el ministro Rosendo Serna reiteró que no van a perder la rectoría porque elaborará el reglamento de la norma de acuerdo a las atribuciones que le otorga la ley orgánica de funciones del Minedu.

Sin embargo, el extitular de Educación Ricardo Cuenca dijo que es muy difícil que incorporen puntos que no aparecen en la ley. “Un reglamento no puede contradecir a esta”, lamentó.

¿Aliados? Ministro se reunió con Esdras Medina en Arequipa. Foto: difusión

Ayer, el presidente Castillo estuvo en un colegio de Lambayeque y dijo que su prioridad es la educación. No obstante, siguió guardando silencio sobre este nuevo golpe perpetrado desde el Congreso.

Intentos por controlar textos escolares se iniciaron el 2016

Esta ley n° 31498 va en la línea de otras que fueron impulsadas los últimos seis años en el Poder Judicial y el Congreso. Sus autores también han seguido discursos similares a los usados por el fujimorismo.

El 2016, con la aprobación del currículo de educación básica y el enfoque de igualdad de género, el grupo conservador Padres en Acción buscó eliminarlo con una demanda ante el PJ, la cual se declaró finalmente infundada el 2019.

“A partir de eso empezaron a ver otros medios para retirar el enfoque de género. Como la vía judicial no tuvo éxito, lo hicieron por el Legislativo”, dijo la exministra Marilú Martens.

El 2019 se abrió una polémica por el libro de Desarrollo Personal, dado que incluía un link calificado por el Minedu como “inadecuado”. Se instaló un grupo de trabajo parlamentario para revisar textos y una comisión investigadora.

Ese año también se promovió el proyecto n° 4688, que ordenaba al Minedu prepublicar los textos para que los padres puedan emitir observaciones. Ellos debían “vigilar” que los contenidos sean adecuados al “interés superior del niño y adolescente”.

El 2018, Fuerza Popular y el Apra elaboraron tres iniciativas para incluir temas sobre terrorismo y rol de las FFAA en el currículo.

La ley de Esdras Medina

Aquí algunos de los puntos polémicos que tiene la norma publicada ayer. Está claro que se busca intervenir en la elaboración de textos y decidir los contenidos de estos. Algunos expertos advierten que se ha retrocedido 20 años en la educación.

Reacciones

Severo Cuba, vocero de Foro Educativo

“Quieren implantar una suerte de inquisición para determinar qué deben aprender los escolares. Debemos recordarles que estamos en un Estado laico y no en una teocracia. Vamos a ir hasta el PJ y el TC”.

María Amelia Palacios, vocera del CNE el dato

“Han elegido intervenir en áreas donde hay temas ideológicos. Buscan imponer su pensamiento en la educación sexual, el enfoque de género, la historia del Perú, la teoría de la evolución e incluso las vacunas”.