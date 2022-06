Transporte de carga no paraliza en sur pero sí en el norte

Wilder Pari y Robert Orihuela

Hace dos meses, los gremios de los transportistas de carga pesada realizaron una huelga que paralizó el país. Solo dieron una tregua cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofreció una mesa de trabajo para resolver sus solicitudes. Aún así, la mesa no ha dado los resultados y anunciaron un paro indefinido desde este lunes.

En las últimas horas los camioneros se han dividido en los del norte y los del sur . Estos últimos anunciaron que ya no acatarán el paro y que lo postergan para el 18 de julio. Acusan que los camioneros del norte tienen intereses políticos.

El anuncio lo hizo Javier Corrales, presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), que aglomera, al 80% de los camioneros de carga pesada según su versión.

La mayoría de las bases está ubicadas en las regiones del sur. Sobre todo pequeños empresarios, con no más de cinco vehículos. Corrales acusó que los camioneros agrupados en la Unión Nacional de Transportistas (UNT) representa no más del 20% , y todos serían camioneros de Lima y Callao, que laboran con el puerto más grande del país.

“La huelga no afectará al sur del país, porque la mayoría de nuestros agremiados son de esta zona. Pero todos los ciudadanos se han dado cuenta de la contundencia que tuvo nuestra paralización en marzo, y a nivel de todo el país.

Además, fuimos nosotros los que convocamos el paro de este lunes, pero hemos desistido. Estamos en diálogo con el MTC, pero también porque los camioneros de la UNT tienen otros intereses. Nosotros velamos por el bienestar de la población y de nuestro gremio”, aseguró Corrales.

Por su lado, Javier Marchese, presidente de la UNT, dijo que acatarán la paralización con o sin el apoyo del GNTC. Además, señaló que su paralización no afectará el traslado de la población por las vías del país , pues este no es su objetivo. Simplemente no habrá transporte de productos de primera necesidad y de otras cargas que llevan los camiones.

Marchese pidió a la población que se prepare para el paro.