SJM: delincuente balea a mujer policía por resistirse al robo de su celular

En San Juan de Miraflores, la suboficial Marilú Cinthia Suta Ramos recibió un balazo a la altura del hombro por defenderse de un delincuente que quería robarle su celular. La joven de 27 años se encontraba a pocos metros de su domicilio cuando fue atacada por el hampón, quien llegó al lugar junto con su cómplice a bordo de una moto lineal.

El hecho sucedió a las 7.45 p. m. en el asentamiento humano Primero de Junio. La agente de la sección familia de la comisaría de Villa El Salvador se encontraba en su día de franco.

“Vi que estaba forcejeando al frente en una puerta y después me escondí, y gritaba adentro porque me daba miedo, como estaba con pistola el señor. Gritaba ‘¡Auxilio! ¡Auxilio!’; cuando dispararon, vi que el hombre se fue por abajo”, narró una testigo.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el delincuente golpeaba a la víctima y, al no lograr arrancharle el móvil, decide dispararle. La madre de la afectada llegó a escuchar el balazo y cuando salió vio a su hija herida tendida en el suelo.

“Salí corriendo y, cuando miro, era mi hija quien estaba acá tirada. Los vecinos me dijeron que fue un hombre en una moto, pero no logré ver, en ese momento me puse tensa, no sabía si mirar hacia arriba o hacia abajo, solo veía a mi hija”, lamentó Cristina Ramos en diálogo con América TV.

La miembro de la PNP fue trasladada de emergencia hacia el hospital de Villa El Salvador. Vecinos de la zona solicitaron mayor seguridad, ya que los asaltos a mano armada son constantes y temen por su seguridad y la de sus familiares.