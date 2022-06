Paro de transportistas: alimentos no ingresarán a Lima desde este lunes 27, advierte gremio

El paro de transportistas a nivel nacional continúa en pie para este lunes 27 de junio. Ello pese a que el Ministerio de Comunicaciones anunció que se había suspendido por una reunión que sostuvo con representantes de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape). Es así que el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT) alertó que durante la huelga indefinida no se dejará ingresar ningún vehículo con carga de alimentos a Lima.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, señaló Javier Marchese en diálogo con Perú21.

Agregó que el paro no terminará hasta que se firme un acuerdo que les favorezca, sobre todo en cuanto al precio del combustible y otras demandas del sector que les afectan.

”Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro, ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, añadió.

Del mismo modo, pidieron perdón a las familias que se verán afectadas por la medida de fuerza, ya que por la falta de oferta, algunos productos podrían aumentar de precio.

Otro gremio que confirmó su participación en el paro nacional de este 27 de junio es la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec). Negaron que vayan a esperar hasta el 18 de julio la protesta, como había dicho Asotrape.

¿Cuáles son los pedidos de los transportistas?

El gremio de transportistas exige: