Artista cajamarquino será el primer peruano en exponer en el museo del Louvre

El artista plástico cajamarquino, Joan Alfaro, presentará sus obras en el museo del Louvre este 18 de septiembre. De esa forma, se consagra como el primer peruano en llevar una exposición individual a esta importante institución francesa.

“Llevar tus obras al museo de arte más importante del mundo es un sueño para cualquier pintor, jamás creí que me sucedería algo que, hasta el momento, estaba solo en el destino de artistas europeos; y ahora, un peruano, un cajamarquino, está cumpliendo sus sueños”, mencionó para la revista Cosas.

“Carnaval” es la exposición pictórica que presentará durante seis días en el Louvre. Es un conjunto de cuadros donde plasmó su identidad regional y creó personajes basados en el tema andino con el estilo costumbrista de Cajamarca, Cuzco, Arequipa y demás regiones del Perú.

“Fusiono el surrealismo con la diversidad artística que me brinda el mundo andino. Sus costumbres, colores, paisajes y cosmovisión son la materia prima de mis creaciones. No hay límites en el surrealismo, por ello, tengo total libertad de expandir mi arte”, manifestó.

El museo del Louvre, en Francia, albergará por seis días las obras del artista cajamarquino Joan Alfaro. Foto: Louvre

Asimismo, el artista resaltó la importancia de tener un representante para que pueda gestionar su imagen y buscar oportunidades para exponer su trabajo.

“Hago énfasis en lograr tener una imagen propia a través de un representante. Todos los días me dedico a pintar, no me ocupo ni de redes ni de gestiones comerciales. En el caso de mi representante, él se dedica a hacer marca con mi imagen y gestionar colaboraciones con empresas reconocidas como Tottus o Faber-Castell”, resaltó.

De esa forma, y producto de su talento y de la originalidad de su arte, dentro de unos meses sus cuadros, llenos de personajes y colores andinos, compartirán el mismo lugar que otras grandes obras como la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci o La Venus de Milo de Alejandro de Antioquía.