Anderson: “En Perú los partidos políticos no representan a nadie, solo a intereses particulares”

El congresista no agrupado Carlos Anderson, desde Trujillo, señaló que apoyará a personas que reúnan un perfil determinado para la Mesa Directiva del Congreso y que no piensa integrar la misma, además que no busca pertenecer a ninguna bancada porque los partidos políticos no representan a nadie, solo responden a intereses de algunos dueños y que cuando fue candidato congresal nunca le pidieron un sol para integrar la lista de Podemos Perú.

“No creo en individualidades, en las circunstancias que se encuentra el país, se necesita quien comande un poder del Estado, en este caso el Legislativo, se necesita una persona que tenga cualidades de estadista, que tenga una mirada que vaya más allá del día a día, que pueda conversar con todas las fuerzas políticas, no solo con un sector, que tenga la legitimidad de la ciudadanía y lo más importante, sin antecedentes delictivos ”, expresó a Urpi de La República el parlamentario.

Anderson, explicó sobre su salida de Podemos Perú y porque aún sigue en el grupo parlamentario de los no agrupados, negando así que no negocia integrar ninguna bancada.

“Yo soy coherente, salí de la bancada de Podemos Perú a la primera señal que tuve de algo incorrecto, cuando se difundió conversaciones del señor Enrique Wong con el ministro Juan Silva negociando puestos para sus asesores, pedí explicaciones y nunca me la dieron, entonces señalé que hasta ahí llego. No voy a integrar ninguna bancada (...), seamos francos, los partidos políticos como tales son necesarios y son la esencia de la democracia, hoy en día no representan a nadie, representan a algunos dueños y los otros a intereses particulares y a mí me interesa defender los intereses de los ciudadanos ”, detalló.

Carlos Anderson indicó que no postulará a la Mesa Directiva del Congreso. Foto: Yolanda Goicochea /URPI-LR

El legislador indicó que la Mesa Directiva del Congreso no es un patio de un colegio, para que se esté hablando que a este o tal grupo le toca presidir. “No creo que a alguien le corresponda, no creo en esos acuerdos, son básicamente repartijas, arreglos con contornos democráticos, donde se dice primero yo, después tú, la realidad es distinta. Antes había siete grupos, hoy son 11. He determinado un perfil y votaré por aquel que cumpla con ello”, explicó.

Además, aclaró que cuando postuló al Parlamento, para integrar la lista nunca le pidieron ningún dinero y que no tuvo contacto con José Luna Gálvez durante la campaña, que fue convocado por Daniel Urresti, por el equipo técnico que tenía y que aportó con el plan de gobierno que tiene 163 medidas políticas que debería leer el actual Gobierno porque ayudaría a dinamizar la economía del país.

Poderes enfrentados