Alcalde de Trujillo: Ministro del Interior solo vino para la foto

El alcalde de la provincia de Trujillo, José Ruiz Vega, criticó al ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, por visitar la ciudad sin llevar propuestas claras para enfrentar la criminalidad en La Libertad, por cuya violencia se han reportado 143 asesinatos en lo que va del 2022.

“El ministro Senmache ha venido de paseo a la ciudad, solo para la foto. No le hemos escuchado decir cuánto se va a invertir en la lucha contra la delincuencia en Trujillo encontrándonos ya en estado de emergencia, en patrulleros, comisarías, equipamiento y arribo de efectivos a la ciudad. Si en 48 horas no hay acciones concretas ni atiende la problemática de inseguridad, pediré su cambio al presidente Pedro Castillo”, afirmó a la prensa el burgomaestre.

Ruiz lamentó que Senmache no trajera planes concretos contra delincuencia. Foto: MPT

Ruiz calificó como burla las declaraciones de Senmache Artola, quien afirmó el miércoles último a la prensa que “el estado de emergencia no ayuda a reducir nada” y que, como medida, los operativos puedan ser ejecutados en el más breve plazo.

“Esto es una burla. No puede ser que se desestime una medida ordenada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que precisamente necesitaba más presupuesto y estrategias de lucha contra la delincuencia. ¿Por qué no estudiar modelos exitosos aplicados en otros países? ¿Por qué no convocar a las autoridades para un verdadero trabajo y no solo para la foto? ¿Por qué insistir en programas que en realidad no solucionan nada?”, se preguntó José Ruiz.