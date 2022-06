Santa Rosa: ladrones ingresaron a vivienda, pero fueron sorprendidos por el dueño

Con información de Deysi Portuguez/URPI-La República

En el distrito de Santa Rosa, cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes en el precio momento en el que intentaron ingresar a robar a una vivienda. Sin embargo, fueron sorprendidos por el propietario. El hecho ocurrió alrededor de las 3.00 p. m. en la Asociación de vivienda productiva La Arboleda, cerca del límite con Ancón.

Las imágenes muestran a un auto blanco modelo Toyota Corolla, de placa B3Y628, estacionado en las afueras del domicilio. Uno de los hampones se queda al volante dentro del vehículo, mientras que el otro desciende para tocar la puerta y verificar si alguien se encontraba en el interior.

Al no obtener respuesta, el inescrupuloso decide forzar la chapa con un desarmador y logra entrar rápidamente; sin embargo, el dueño, que se encontraba descansando, despertó alertado por los ruidos y no dudó en encarar al invasor.

“Yo estaba descansando en la parte posterior de mi casa y me han sorprendido. Escucho un pequeño ruido y veo la puerta abierta. Inmediatamente salgo y por el lavadero escucho que revientan la otra puerta que da para la cocina, ahí nos vimos cara a cara; le grito y el delincuente sale huyendo”, contó el afectado en diálogo con La República. Minutos después, el sujeto tuvo que salir raudo de la casa.

Los malhechores no lograron llevarse nada; no obstante, el vecino de Santa Rosa afirmó que no es la primera vez que intentan asaltarlo y teme que se vuelva a repetir. “En la misma zona han robado, también por eso yo puse mis cámaras, para poder protegerme un poco. Pido a la Policía mayor patrullaje en el lugar”, manifestó.