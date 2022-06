Paro de transportistas, lunes 27 de junio: ¿por qué los gremios mantienen la medida en todo el Perú?

La medida se mantiene. Luego de que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmara que el paro previsto para este lunes 27 de junio se suspendió tras reunirse con el gremio, el dirigente Javier Marchese aseguró que no hay ningún acuerdo y que la paralización se mantiene para la fecha indicada.

El último martes 21 de junio, el ministro Juan Barranzuela se reunió con representantes de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape). Tras ello, anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo. Sin embargo, otros gremios de transportistas de distintas regiones del Perú no reconocieron este consenso y ratificaron su postura.

En diálogo con La República, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, Javier Marchese, precisó que “todos los camioneros” apoyarán la medida este lunes 27, a la que se sumarán otros gremios de distintas regiones, así como empresas de transporte urbano en Lima.

No llegaron a un acuerdo

Los principales puntos sustentados en el pliego de reclamos de los transportistas es la reducción del precio de los combustibles, una cuota mínima del movimiento de carga a favor de los transportistas regionales para las actividades mineras, que se les devuelva la condición de servicio público y la regulación del cobro de peajes .

Marchese se reunió con representantes del MTC este jueves 22 de junio, con la finalidad de solucionar los reclamos; no obstante, al finalizar la sesión, advirtió a la población para que se prepare ante el inminente paro, ya que no recibieron ninguna propuesta alentadora.

“Parece que el Gobierno quiere que, cuando vayamos al paro, sea agresivo, contundente y despiadado, cosa que nosotros no lo estamos promocionando así. Nosotros estamos pidiendo que los camiones no salgan de sus cocheras; y si alguno se encuentra en la carretera, se estacione al costado y simplemente ahí quede parado hasta que los dirigentes digamos que se levanta el paro”, aseveró.

Solicitó también a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, una reunión urgente para la exoneración de los plazos ante las comisiones de Transporte y de Economía.

El dirigente puso principal énfasis en el precio del combustible y la “competencia desleal” que representan los transportistas de Bolivia y Ecuador que ingresan a territorio peruano.

“Necesitamos que se frene el ingreso de camiones ecuatorianos y bolivianos con la misma reciprocidad con la que ellos nos obligan a entrar a su territorio. Porque ellos están viniendo con un combustible de 7 u 8 soles, y se vienen con 800 o 1.000 galones, encima hoy día nos han avisado de que hay 40 cisternas bolivianas en la refinería La Pampilla para llevar petróleo para Bolivia”, cuestionó.

¿Quiénes acatarán el paro de transportes este lunes 27 de junio?

De acuerdo con Javier Marchese, el paro de transportistas se realizará a nivel nacional y será acatado principalmente por quienes transportan cargas pesadas. “Estamos esperando la confirmación de los demás gremios provinciales, regionales, todos los que están apoyando”, detalló.

Asimismo, dijo que dos empresas de transporte público en Lima también participarán.

Transportistas tendrán nueva reunión con representantes del MTC

Este viernes 24 de junio, los gremios de transportistas volverán a dialogar con el MTC en la búsqueda de una propuesta por parte del Gobierno. Al respecto, Javier Marchese expresó no tener mayores expectativas.

“El Ministerio de Transportes no puede resolver casi nada de nuestros petitorios. Todo pasa por la PCM, todo pasa por Economía y Finanzas y por el Congreso. Si ellos no resuelven el problema, Transportes no lo va a poder resolver (...). Si de ahí sale alguna solución, en buena hora; pero no tenemos ninguna expectativa de solución”, sentenció.