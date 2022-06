Más de 500.000 menores no estudian o dejaron de asistir a clases en Lima Metropolitana, según DRELM

Más de 500.000 niños y adolescentes en edad escolar no estudian o dejaron de estudiar en Lima Metropolitana, según informó el director de la Dirección Regional de Educación, Luis Alberto Quintanilla. El propio funcionario mencionó que estas cifras son alarmantes en dicho contexto.

“En Lima Metropolitana tenemos más de 500.000 chicos en edad escolar que están fuera del sistema. Esto era antes de la pandemia. De ellos, 300.000 nunca se matricularon. Además, de los estudiantes matriculados, 200.000 no asistían a clases ”, acotó en Exitosa.

En esa línea, sostuvo que un total de 23.000 niños entre 2 y 5 años estudian programas no escolarizados de educación inicial o conocidos como los Pronoeis.

“Los famosos llamados Pronoeis, en el cual invertimos como Estado 24 millones de soles. En realidad, son los chicos que más necesitan del Estado, pero los esfuerzos han sido insuficientes. Eso es un problema a resolver. Es grave ”, expresó.

Por otra parte, el funcionario manifestó que 18 de cada 100 jóvenes han logrado competencias básicas en comunicación. La misma tendencia se visualiza en matemáticas: solo 19 de cada 100.

“Lo más grave no solo es a nivel de Lima Metropolitana, sino a nivel de país. No son problemas de un año atrás, de dos años atrás, son décadas que no hemos hecho bien el trabajo. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, siempre han sido insuficientes. Estos chicos en Lima Metropolitana terminan la educación secundaria, pero no tienen las herramientas para valerse por sí mismos”, señaló.

Por último, Quintanilla indicó que solo tres de cada 10 estudiantes que terminan la secundaria acceden a una educación superior, sea técnica o universitaria.