Arequipa: 124 muertes por neumonía y recién comenzó el invierno

El invierno inició oficialmente a las 04:14 horas de la madrugada de ayer (21 de junio). Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) hay altas probabilidades de que sea la estación más cruda de los últimos 50 años en el país. Guillermo Gutiérrez, director zonal de la entidad, refirió que para la región Arequipa podría ser el más inclemente de los últimos diez años. “Pero no porque lleguemos a temperaturas extremas, sino que habrá más cantidad de días fríos”, explicó el especialista.

Arequipa ciudad ya soporta temperaturas como de 3.8 grados (valores mínimos) El 13 de junio, por ejemplo, en el anexo de Patahuasi, ubicado en la comunidad campesina de Tambo Cañahuas (Yanahuara) soportó 22.2 grados bajo cero. El día más frío al momento en la región.

Al jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), Jorge Velarde, le preocupa el pronóstico de tiempo ya que podrían aumentar los casos y muertes por neumonía. “Desde la primera semana de abril han bajado las temperaturas y han ido aumentando los casos de neumonía”, indicó.

Hasta el momento, en la región, ocurrieron 124 muertes este 2022 , entre ellos 4 menores de 5 años. La mortalidad sería mayor en comparación a otros periodos. En el 2021 ocurrieron 138 decesos, en el 2020 fueron 201, y en el 2019 murieron 232 personas. En seis meses, ya van 124 muertes.

En cuanto a pacientes tratados por la infección de los sacos de aire de los pulmones , acudieron en lo que va del año a los centros de salud 387 menores de 5 y 1376 mayores de 5 años. Sobre las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), que comprenden enfermedades como bronquitis, faringitis, amigdalitis y neumonías ya acudieron por atención 198 909 pacientes.

Velarde sugirió hacer una vigilancia en niños y mayores de 65 años, grupos con más riesgo. Fiebre, dolor de cabeza, tos, malestar general, secreción nasal y decaímiento son algunos indicios “Deben acudir inmediatamente al establecimiento para que sean atendidos”, declaró el especialista.

Sobre la mayoría muertes que han ocurrido en la provincia de Arequipa y no en las zonas altas, Velarde indicó que la explicación es que la gente no se está cuidando ni le está dando la importancia. “Están tomando sus síntomas como si fuera una simple gripe y no acuden al centro de salud ”, detalló.

Acotó que debe evitarse el cambio brusco de temperaturas, tomar líquidos calientes o tibios, abrigarse y vacunarse contra la influenza, neumonía y COVID- 19.

Guillermo Gutiérrez del Senamhi reiteró que lo único que queda es abrigarse. Pasada la estación de invierno podrán conocer si efectivamente fue el más crudo en una década. Históricamente Arequipa tuvo temperaturas bajo el 30 de junio de 1966 con -4.2 grados y en los años setenta en que repitió similar valor.

