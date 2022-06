Cusco: trabajadores de Cultura dan tregua y no cerrarán sitios arqueológicos incas

Las actividades del mes jubilar del Cusco continuarán sin interrupciones, al menos ese fue el compromiso de los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura , que habían anunciado para hoy el cierre de los sitios arqueológicos como Sacsayhuaman, Moray, Pisaq, entre otros. “Vamos a dar una tregua por el Cusco. No protestaremos hasta el 24 de junio para no entorpecer las fiestas”, manifestó Valerio Durand, secretario del sindicato de Trabajadores CAS de la DDCC.

Los servidores del sector Cultura rechazan el DS 043 dispone que los recursos directamente recaudados de instituciones públicas pasen a la administración del MEF, desde enero del próximo año. Ante los reclamos, el último sábado el gobierno publicó una disposición complementaria que exceptúa a las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y de las Universidades Públicas de los alcances del dispositivo legal , sin embargo, no puntualiza sobre el futuro de la DDCC. “Nosotros somos unidad ejecutora del Ministerio de Cultura, no de gobiernos locales. La modificatoria no nos beneficia o en todo caso, no está claro, por eso seguimos en pie de lucha hasta que salga una norma clara que diga que los recursos de la DDCC, no se tocan”, argumentó Durand.

Pese a esa postura, los manifestantes se comprometieron con la directora de la DDCC, Mildred Fernández, a no realizar protesta alguna hasta que culminen las fiestas del Cusco . En ese periodo, la titular de Cultura mediará con el Ejecutivo Nacional la publicación de una nueva norma que calme los ánimos en la ciudad imperial.

El dirigente insistió en que, espera que la aclaratoria tenga rango legal. “ De no ser así, después del 24 (de junio) ya no haremos solo un plantón, vamos a radicalizar nuestra protesta con paros de 24 o 48 horas . No permitiremos el ingreso a los sitios arqueológicos”, agregó.

Amenaza al turismo

Para el presidente de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (Emufec), Fernando Santoyo, el cierre de sitios arqueológicos es dispararse a los pies y un autogolpe a la reactivación turística. “Sería un golpe fatal, solo comparado con la huelga de los controladores aéreos en jueves santo. Estamos en temporada alta y cerrar nuestros atractivos sería una afrenta para nuestro Cusco”, dijo días antes.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Jhon Gonzáles, calculó en pérdidas de alrededor de S/5 millones por día de paralización en la ciudad imperial. Señaló que las protestas no deben implicar atentados al turismo.

“Que se exceptúe a todo el Mincul”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas remitió un oficio al titular del MEF para reiterar su solicitud de que todo el Mincul sea exceptuado de los alcances del DS 043. “Si bien es cierto que la Unidad Ejecutora N° 002-MC-Cusco es la más afectada con estas normas, también lo son las demás Unidades Ejecutoras a nivel nacional, por lo que este despacho sugiere exceptuar al pliego del Ministerio de Cultura de los alcances establecidos en el DS 043-2022″, dice el documento.