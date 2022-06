Piura: dirigentes de El Alto-Talara piden que CNPC deje de operar por perjuicio ambiental

Piura. Luis Alberto Flores del Rosario, representante de las juntas vecinales de El Alto, en la provincia de Talara, manifestó su indignación con la empresa petrolera CNPC por no cumplir con una serie de acuerdos con la población y por ocasionar perjuicios ambientales. Por ello, dijo que en el año 2024, que se cumple el plazo de concesión del lote X, esperan que las autoridades pertinentes no les extiendan el contrato.

“La idea es hacer los esfuerzos posibles para que esta empresa no continúe o al menos no tenga el sistema de tercerización que tanto daño le ha hecho a estos trabajadores. Esta empresa no ha hecho trabajos de responsabilidad social, solo se limitan a donar unas cuantas canastas para navidad y algunas campañas de salud para una cantidad ínfimas de personas”, explicó el dirigente que representa a 37 juntas vecinales de El Alto.

Los derrames de petróleo son constantes, según los dirigentes. Foto: Comunidad Campesina de Máncora

PUEDES VER Ministerio de Vivienda convoca licitación para megaproyecto de saneamiento en Piura

Flores del Rosario explicó que los pobladores de la zona no trabajan directamente para CNPC, sino para terceros que prestan servicios a la empresa china. A ello se suma los sueldos bajos que no van acorde con las actividades extractivas que se realiza en el distrito.

Respecto al daño ambiental, aseguró que es incalculable, ya que las tierras de este distrito están manchadas de petróleo. Al respecto, La República intentó comunicarse con el área legal y de Relaciones Comunitarias de CNPC para obtener su versión, pero argumentaron que no emitirán ningún pronunciamiento por no tener autorización.