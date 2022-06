Examen docente: se sumaría a la prueba la experiencia de enseñanza de los maestros

El presente 20 de junio, en los exteriores del Palacio del Gobierno, el titular de la cartera de educación, Rosendo Serna, señaló que la actual evaluación no mide el perfil, por lo que se tomará en cuenta los años de experiencia de los maestros a la hora de rendir su prueba.

“El tiempo de servicios que el docente ha trabajado es una experiencia que hay que valorar. Suma al puntaje adicional durante la prueba única nacional y la descentralizada” indicó a Canal N.

En esa línea, el ministro planteó dicha medida en referencia a la situación de profesores que, a pesar de no aprobar los exámenes y no ser nombrados, finalmente son contratados. “Un docente contratado que no alcanza puntaje, no se nombra, pero se le contrata”, señaló.

Sobre la prueba docente 2022:

El pasado 14 de junio terminaron las inscripciones del concurso de Ascenso Docente 2022, el cual tiene como propósito que los maestros del Perú puedan obtener un aumento salarial y avanzar en la escala magisterial.

Mediante la Ley de Reforma Magisterial, promulgada en noviembre del 2012, se constituyó este sistema de evaluación que permite a miles de maestros de todo el Perú mejorar sus salarios y su posición en la escala de la CPM.

Dicha reforma se sostiene en la permanencia del maestro dentro de las instituciones públicas, las escalas remunerativas, los ascensos y el desarrollo de sus capacidades.

¿Cuál es la estructura de la Carrera Pública Magisterial?

La Carrera Pública Magisterial consta de ocho escalas de promoción. Para ascender, se debe tener en cuenta el tiempo mínimo de trabajo dentro del lugar en el que labore el profesor o la profesora.