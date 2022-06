Sacsayhuaman, Pisaq y otros sitios arqueológicos de Cusco serían cerrados mañana

El secretario del sindicato de trabajadores CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC), Valerio Duránd, anunció que este martes 21 de junio cerrarán los sitios arqueológicos de la región desde las 10.00 a. m. hasta la 1.00 p. m. como medida de protesta contra del DS 043.

Sostuvo que desistirán de la medida solo si se deroga la norma o se exceptúa a la institución de sus alcances.

El DS 043 dispone que los recursos directamente recaudados de instituciones públicas pasen a la administración del MEF a partir de enero del próximo año.

Ante los reclamos, el último sábado, el Gobierno publicó una disposición complementaria que exceptúa a las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, gobiernos locales y de las universidades públicas de los alcances del dispositivo legal; sin embargo, esto no convenció a los trabajadores de Cultura.

“Nosotros somos unidad ejecutora del Ministerio de Cultura, no de gobiernos locales. La modificatoria no nos beneficia, o en todo caso, no está claro . Por eso, seguimos en pie de lucha hasta que salga una norma clara que diga que los recursos de la DDCC no se tocan”, argumentó el dirigente.

Duran dijo que espera que la aclaratoria “con rango legal” sea emitida esta tarde o por la mañana del martes para evitar el cierre de los sitios arqueológicos.

El dirigente señaló que no se permitirá el ingreso a Sacsayhuaman, Moray (Urubamba), Pisaq (Calca), Pikillaqta (Quispicanchi), entre otros.

Los empresarios del sector turismo señalaron que la medida es un autogolpe a la reactivación turística. Culparon al Gobierno por los impactos negativos que se generen al turismo en pleno mes jubilar del Cusco.